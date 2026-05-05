В Казани стартовал ремонт улицы Ленинградской

Улицу Ленинградскую от улицы Айдарова до улицы Побежимова в Авиастроительном районе Казани приведут в порядок при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.
Уточним, протяженность ремонтируемого участка составляет 1 км шириной в 4 полосы. Уже выполнены работы по демонтажу люков, также срезано старое покрытие. Специалисты частично заменили дорожные бортовые камни и выложили выравнивающий слой асфальтобетона. Далее уложат верхний слой дороги, отремонтируют тротуары. Кроме того, нанесут разметку, установят дорожные знаки, пешеходные ограждения и остановочный павильон.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.