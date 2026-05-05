Безос попутал: почему приезд основателя Amazon на «модный Оскар» вызвал протесты

Вспышки фотокамер и образы античных героев на фоне протестных плакатов и разбросанных бутылок с характерной желтой жидкостью и изображением Джеффа Безоса: знаменитый бал Института костюма Met Gala всё же состоялся 4 мая в Нью-Йорке, несмотря на попытки его срыва. Активисты протестовали из-за участия в событии миллиардера и его жены Лорен Санчес. Претензий у оппонентов Безоса накопилось много — от условий труда в компании бизнесмена до его сотрудничества с Дональдом Трампом. Подробнее о том, как прошло традиционное мировое светское событие, — в материале «Известий».
Кому не угодил Джефф Безос.
Met Gala — ежегодный благотворительный бал Института костюма, который называют «Оскар в мире моды», — оказался в центре скандала. На его дорожке — глянцевая картинка, за ее пределами — неприглядная для высшего света действительность: протесты и плакаты с призывом бойкотировать помпезное благотворительное событие. Сорвать его активисты пытались из-за одного участника — основателя Amazon Джеффа Безоса.
Миллиардер и его супруга Лорен Санчес стали почетными сопредседателями и спонсорами Met Gala в 2026 году. Критика бизнесмена связана с поддержкой его семьей республиканца Дональда Трампа. В то время, как глобальный редакционный директор Vogue Анна Винтур, которая играет ключевую роль в организации события, не раз выражала симпатию демократам.
Кроме того, недовольство активистов было вызвано жалобами на нечеловеческие условия труда на предприятиях Безоса и новостями о глобальных сокращениях в компании — всё на фоне неприлично роскошной жизни семьи. Ну чего ему, например, стоит подарить невесте полет в космос с подружками? Вот и Институту костюма чета пожертвовала как минимум $10 млн, сообщает Page Six.
Плакатами критики попыток купить культурное влияние не ограничились и оставили в Метрополитен-музее прозрачные бутылки с жидкостью характерного желтого цвета и наклейкой с изображением смеющегося миллиардера. Это отсылка к резонансному инциденту с водителями Amazon: те жаловались, что руководство запрещает им отлучаться в туалет во время рейса, предлагая справлять нужду в бутылки. Так, по логике компании, эффективнее — чтобы не срывать графики доставки.
По информации СМИ, к бойкоту присоединились некоторые топовые звезды. Например, Мерил Стрип, чье появление было бы уместным в свете премьеры второй части «Дьявол носит Prada» (прототип ее героини — Анна Винтур), пропустила бал. По данным журналистов, Винтур предлагала актрисе стать сопредседателем Met Gala, но та отказалась. В Daily Mail считают, что связано это как раз с выбором организаторами спонсоров. Постоянная гостья и звезда красных дорожек Зендея в прошлом году была сопредседателем благотворительного вечера, в 2026-м его не посетила. Официально — из-за занятости, однако в прессе активно обсуждалась версия опять же о бойкоте «вечеринки Безоса».
Образы Met Gala 2026.
Попытки активистов, впрочем, шума наделали, но к результату не привели. Лорен Санчес появилась на Met Gala — в простом темно-синем платье от Schiaparelli, выполненном на заказ. Ее супруг Джефф Безос прошел мимо дорожки сразу в помещение, минуя фотографов.
В этом году выставка получила название «Искусство костюма». Посыл заключается в том, чтобы рассматривать наряд как полноценное художественное высказывание. Абстрактный дресс-код, сформулированный как «Мода — это искусство», призывал гостей воспринимать собственное тело в качестве живого холста и создавать с помощью него скульптуры.
Одним из главных мотивов вечера в итоге предсказуемо стал античный мир. Хайди Клум тему поняла буквально и, не изменяя своей страсти к сумасшедшим нарядам, предстала в виде ожившей мраморной статуи — образе, который был вдохновлен итальянскими скульптурами «Христос под плащаницей» Джузеппе Санмартино и «Весталка под вуалью» Рафаэля Монти.
Звезда фильма «Дьявол носит Prada» Энн Хэтэуэй вышла в платье от Michael Kors, которое вручную расписали в манере древнегреческих ваз.
Ким Кардашьян сделала акцент на поп-арте — ее скульптурное оранжевое боди с заостренной грудью создал Аллен Джонс.
Событием стал выход Бейонсе — певица появилась на Met Gala впервые за 10 лет. Для нее дизайнер Оливье Рустен создал сверкающую имитацию скелета.
Актриса Зои Кравиц обратилась к модной сегодня готике и образу невесты. Она надела черное кружевное платье в пол от Saint Laurent. На темной стороне оказалась и Кара Делевинь. Она остановилась на Ralph Lauren: платье с закрытым горлом и прозрачной спиной.
Сабрина Карпентер сделала реверанс в сторону классического кинематографа: ее наряд Dior состоял из шелковых лент, напоминающих кадры кинопленки фильма «Сабрина» 1954 года.
Россиянка Ирина Шейк вышла на дорожку в топе из драгоценных камней и юбке в пол с заниженной талией.
Закрывала череду дефиле Met Gala Рианна с мужем ASAP Rocky. На певице сияло сверкающее кутюрное платье Maison Margiela Глена Мартенса, а репер выбрал для выхода домашний бархатный халат розового цвета от Chanel.
В итоге из-за внешнего фона модное событие в каком-то смысле приобрело политический контекст, но, возможно, из-за слишком яркого света софитов и блеска украшений участники Met Gala проблем, волнующих в эти дни простых людей, будто и не заметили. Нетрудно быть «богом», когда есть деньги.