Названы самые популярные автобусные маршруты у нижегородцев по итогам апреля

В апреле самыми востребованными в Нижнем Новгороде, как и в предыдущем месяце, были автобусные маршруты №№ 45, 87, 83 и 90, об этом сообщается на странице «Маршрутная сеть Нижегородской агломерации ЦРТС» во «ВКонтакте».
Ими воспользовалось наибольшее количество нижегородцев.
На маршрутах других видов транспорта лидеры также не поменялись. Самыми популярными у горожан по итогам прошедшего месяца стали трамваи №№ 5, 6, 7, электробусы Э-13, Э-12 и Э-14, троллейбусы № № 10, 15, 25.
«Количество поездок в общественном транспорте определяется по данным оператора автоматизированной системы платежей ООО “Ситикард”», — отмечается в сообщении.
Напомним, новый электробус среднего класса выйдет на маршрут Э-11 в Нижнем Новгороде с 7 мая.