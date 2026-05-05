Елена Вяльбе советует Савелию Коростелёву «немного притухнуть»

Напомним, Савелий Коростелёв — уроженец Перми. Он и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, выступившими в этом сезоне на международных стартах. Оба участвовали в Олимпийских играх в Италии. Коростелёв занял там четвёртое место в скиатлоне и пятое место в марафоне. Также он выиграл серебро в 20-километровом масс-старте на молодёжном чемпионате мира и бронзу в гонке с раздельным стартом на 10 км на этапе Кубке мира.