Елена Вяльбе советует Савелию Коростелёву «немного притухнуть»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе посоветовала лыжнику Савелию Коростелёву, многократному чемпиону России и участнику Олимпийских игр-2026, «немного притухнуть» и продолжать тренировки. Она заявила это в интервью РИА Новости.
Таким образом глава федерации отреагировала на выпады Коростелёва в адрес трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, который назвал нынешнюю Олимпиаду в Италии цирком, заявив, что получить медали там не представляло никаких проблем. Коростелёв в ответ поинтересовался, почему в таком случае Большунов сам не участвовал в этой Олимпиаде.
«Савелий любит такое, он же должен быть звездой экрана и всех газет! Но был бы более крутой звездой, если бы приехал с медалью с Олимпиады. А он приехал без неё. Мне кажется, надо притухнуть немного и тренироваться», — сказала Елена Вяльбе.
Напомним, Савелий Коростелёв — уроженец Перми. Он и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, выступившими в этом сезоне на международных стартах. Оба участвовали в Олимпийских играх в Италии. Коростелёв занял там четвёртое место в скиатлоне и пятое место в марафоне. Также он выиграл серебро в 20-километровом масс-старте на молодёжном чемпионате мира и бронзу в гонке с раздельным стартом на 10 км на этапе Кубке мира.
Савелий из известной спортивной семьи. Его дедушка и бабушка Сергей и Алевтина Мориловы больше 40 лет тренируют ребят на лыжной базе в Перми. Мама Савелия Наталья Коростелёва и её брат Николай Морилов — призёры Олимпийских игр 2010 года. Сейчас поклонники спортсмена активно обсуждают его возможный роман с лыжницей Дарьей Непряевой.