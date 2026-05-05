Под Волгоградом отремонтируют соединяющую два района дорогу

Отметим, на этот ремонт 5-километрового участка дороги, обеспечивающей связь Дубовского и Ольховского районов, из бюджета выделен 131 млн рублей. Подрядчик должен быть отобран в середине мая. Работы должны быть завершены к 1 сентября 2026 года.