Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермский суд рассмотрит дело мужчины, напавшего на девушек в клубе

Одна из пострадавших получила серьёзные телесные повреждения.

Дело мужчины, который напал на двух девушек в ночном клубе рассмотрят в Пермском суде, сообщили в Следственном комитете.

По данным СУ СКР по Пермскому краю, 14 февраля 2026 года мужчина отдыхал в одном из баров Ленинского района. Там у него начался конфликт с двумя девушками, в ходе которого пермяк причинил посетительницам телесные повреждения. Также он оказывал сопротивление охране.

Одна из пострадавших пермячек получила вред здоровью средней тяжести. Она записала видеообращение, на которое обратили внимание следователи и начали проверку.

«После совершения преступления обвиняемый скрылся с места происшествия. В ходе совместной работы следователей СК России и сотрудников полиции личность фигуранта была установлена», — уточнили в следственном комитете.

Пермяка обвиняют в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), а также в умышленном причинении вредя здоровью (ч. 2 ст. 112 УК РФ).