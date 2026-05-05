Пермский суд рассмотрит дело мужчины, напавшего на девушек в клубе

Дело мужчины, который напал на двух девушек в ночном клубе рассмотрят в Пермском суде, сообщили в Следственном комитете.
По данным СУ СКР по Пермскому краю, 14 февраля 2026 года мужчина отдыхал в одном из баров Ленинского района. Там у него начался конфликт с двумя девушками, в ходе которого пермяк причинил посетительницам телесные повреждения. Также он оказывал сопротивление охране.
Одна из пострадавших пермячек получила вред здоровью средней тяжести. Она записала видеообращение, на которое обратили внимание следователи и начали проверку.
«После совершения преступления обвиняемый скрылся с места происшествия. В ходе совместной работы следователей СК России и сотрудников полиции личность фигуранта была установлена», — уточнили в следственном комитете.
Пермяка обвиняют в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), а также в умышленном причинении вредя здоровью (ч. 2 ст. 112 УК РФ).