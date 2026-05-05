Юникредит-банк в Воронеже перешел на дистанционную работу на фоне продажи офиса

Источник: Коммерсантъ

Воронежский филиал Юникредит-банка перешел на дистанционное обслуживание. Соответствующее письмо с объяснениями банк рассылал клиентам, его копия есть у «Ъ-Черноземье».

В частности, в письме Юникредит-банк призвал воронежских клиентов пользоваться банкоматами и кассами банков-партнеров, а также мобильным приложением. В пресс-службе банка не смогли оперативно ответить на запрос «Ъ-Черноземье».

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что Юникредит-банк выставил на продажу помещение площадью 940 кв. м в Воронеже на Комиссаржевской, 13. Ранее там располагался офис местного филиала банка. Цена лота составила 130 млн руб.

В середине апреля «Ъ» сообщал, что итальянская группа Unicredit отказалась от планов продать Юникредит-банк и рассматривает вариант полного сворачивания бизнеса и сдачи лицензии.

Подробнее об этом — в материале «Ъ».