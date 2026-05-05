День Георгия Победоносца в 2026 году: дата, история, традиции празднования

Как рассказала Лариса Микаллеф, образ святого появляется в символике Москвы в XIV-XV веках: сначала как пеший змееборец на монетах князя Ивана II Красного, затем как всадник на печатях Василия Дмитриевича, сына Дмитрия Донского. Окончательно этот образ закрепляется при Иване III во второй половине XV века, когда Москва становится центром объединения русских земель, и фигура змееборца начинает восприниматься как символ столицы и Православного государства. При этом современный герб Москвы — святой Георгий Победоносец, поражающий змея, — был официально утвержден только в 1995 году, опираясь на многовековую традицию, закрепленную в XVIII веке при Екатерине II.