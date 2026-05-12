Поиск Яндекса
Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Урал сквозь века: погружаемся в историю

Уральский федеральный округ — живая летопись России, где можно по‑настоящему ощутить дыхание истории, ее масштаб. На Урале прошлое говорит через архитектуру заводов‑первопроходцев, молчаливые курганы степных кочевников и рукотворные озера, возникшие на месте рудников.

Оксана Артемова
Автор Новости Mail

Челябинская область

Источник: VK Места

Пользователям Новостей Mail доступен специальный промокод MAILMESTA от сервиса VK Места. Он предоставляет скидку 10% на все экскурсии сервиса и действует до конца 2026 года. Ознакомиться с предложением и условиями можно здесь.

В Челябинской области не нужно воображать прошлое: оно буквально вокруг — в древних городищах, старых заводских цехах и даже на обычных улицах городов.

  • Государственный исторический музей Южного Урала: масштабный научно-просветительный центр с фондом более 300 тыс. единиц хранения, специализируется на изучении истории и культуры Урала.
  • Историко-ландшафтный музей-заповедник «Аркаим»: уникальное укрепленное поселение эпохи бронзы с реконструкциями древних жилищ, казачьей усадьбы и стойбища кочевников.
  • Златоустовская оружейная фабрика: основана в начале XIX века по указу императора Александра I. Это первая в стране государственная фабрика холодного оружия, слава которой связана не только с качеством стали, но и с искусством гравюры на металле.
  • Челябинский музей изобразительных искусств: считается единственным художественным музеем классического типа на Южном Урале. В нем можно ознакомиться не только с работами местных мастеров, но и с западноевропейским искусством прошлых веков.
  • Улица Кирова (Челябинск): местные называют ее Кировкой или местным Арбатом. Это самая известная пешеходная улица города, которая пользуется популярностью и среди туристов, и среди челябинцев.

Для тех, кого интересует история Урала и Челябинской области в частности, проект «VK Места» разработал маршрут «‎‎Историческое и культурное наследие Челябинской области».

Тюменская область

Источник: VK Места

Тюменская область — кладезь исторических мест, где каждая достопримечательность рассказывает свою уникальную историю. От величественных каменных стен Тобольского кремля до уютных купеческих усадеб — здесь оживает прошлое Сибири.

  • Тобольский кремль: единственный каменный кремль в Сибири, построенный в XVII—XVIII веках. На территории есть Тюремный замок, где некогда содержались Федор Достоевский и Николай Чернышевский, а сейчас рассказывают о сибирской каторге и ссылке.
  • Музей «Городская Дума»: размещен в одном из старейших общественных зданий города — в особняке XIX века. В музее хранится крупнейший в России скелет шерстистого мамонта, который ласково называют «‎‎Иваныч».
  • Церковь Михаила Архангела: считается крупнейшей среди сохранившихся деревянных церквей в регионе. Это пример культовых сооружений XIX—XX веков.
  • Музей «Усадьба Колокольниковых»: единственная сохранившаяся в Тюмени классическая купеческая усадьба. Некогда в доме останавливался будущий император Александр II.
  • Музей семьи императора Николая II: расположен в Губернаторском доме, где семья последнего российского императора провела последние восемь месяцев своей жизни. В музее представлены подлинные экспонаты семьи Романовых.
  • Музей Г. Е. Распутина в селе Покровское: единственный в России музей, посвященный этой неоднозначной, но легендарной личности.

Любителям истории наверняка понравится маршрут от проекта «VK Места», ориентированный на роль Сибири в судьбе дома Романовых — «‎‎Романовы в Сибири».

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

Источник: VK Места

Югра — край с богатой и насыщенной историей: от древних времен до эпохи великих геологических открытий. Предлагаем познакомиться с четырьмя знаковыми точками на карте региона.

  • Музей природы и человека в Ханты‑Мансийске: собрания археологической, палеонтологической и других коллекций. Среди уникальных экспонатов есть скелет трогонтериевого слона, пробитый позвонок мамонта со следами древнего оружия, священная фигура Великой казымской богини.
  • Мемориальный комплекс «Дом им. Ф. К. Салманова»: посвящен легендарному геологу, одному из первооткрывателей нефти Западной Сибири. В музее хранятся полевые дневники, карты, образцы пород и фотографии экспедиций 1950−1960‑х годов.
  • Кернохранилище в Ханты‑Мансийске: крупнейшее хранилище в стране с действующей лабораторией, где можно увидеть образцы пород возрастом в сотни миллионов лет, подержать в руках керн, рассмотреть окаменелости и сделать отпечаток руки нефтью.
  • Музейно-выставочный центр в Когалыме: здесь можно узнать и о культуре коренных народов Севера, и об истории самого Когалыма, и о развитии нефтяной промышленности региона.

Проект «VK Места» собрал туристический маршрут «‎‎Югорские хранители», на котором нужно найти в городе все бронзовые фигурки, посвященные разным профессиям. Это мини-путешествие поможет почувствовать производственный путь разных поколений.

Ямало-Ненецкий автономный округ

Источник: VK Места

В подборке — музеи и храмы, которые помогут увидеть Ямал сквозь века: от археологических находок до советского периода и современности.

  • Новоуренгойский городской музей изобразительных искусств: единственный такого профиля на Ямале. В нем представлены работы местных художников и коллекции, связанные с историей и культурой Ямала.
  • Храм Святых Апостолов Петра и Павла в Салехарде: первый каменный храм Ямала, напоминающий сегодня о вековой духовной традиции края.
  • Музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шемановского: главный хранитель памяти Ямала с уникальной коллекцией экспонатов, посвященных природе, истории и культуре региона. Среди самых ярких экспонатов — мамонтенок Люба.
  • Музей истории и археологии города Надыма: хранит уникальные свидетельства прошлого — от артефактов Надымского городища до реликвий эпохи освоения Севера.

Отправиться на прогулку и узнать больше о столице Ямала, которая расположена прямо на Полярном круге, удобнее с маршрутом «‎‎Что посмотреть в Салехарде за один день» от проекта «VK Места».

Свердловская область

Источник: VK Места

В Свердловской области тесно переплетаются разные эпохи и события, оставившие след в истории России.

  • Музей истории Екатеринбурга: здание начала XIX века с экспонатами, охватывающими тематики от археологии до заводской жизни. В музее можно послушать как про древние обычаи и ремесла, так и про новейшую историю города.
  • Культурно-выставочный центр «Эрмитаж-Урал»: возник как дань памяти эвакуации коллекций Эрмитажа в Екатеринбург во время Великой Отечественной войны. Располагается в здании бывшего купца, которое считается объектом культурного наследия.
  • Екатеринбургский музей изобразительных искусств: крупнейший художественный музей Урала. Экспозиция многогранна — от древнерусских икон до уральского ювелирного и камнерезного искусства, нижнетагильских расписных подносов и произведений современного отечественного искусства.
  • Храм-памятник на Крови во имя всех святых, в земле Российской просиявших: построен на месте дома Ипатьева, где в ночь на 17 июля 1918 года были расстреляны последний российский император Николай II, его семья и четверо слуг.
  • Музей истории и археологии Урала: старейший краеведческий музей региона с древнейшей в мире сохранившейся деревянной скульптурой — Большим Шигирским идолом.
  • Ельцин-центр: призван освещать новейшую историю России, развитие демократических институтов и правового государства. Здесь есть музей Бориса Ельцина с девятизальной экспозицией.
  • Музей святой царской семьи: хранит уникальные реликвии и документы, связанные с семьей императора Николая II.

Областной центр региона, Екатеринбург, считается значимым с точки зрения культурного развития России городом. Закрепить его исторический след поможет маршрут «‎‎Культурные выходные в Екатеринбурге» от проекта «VK Места».

Курганская область

Источник: Александр Манзюк/ТАСС

В этом крае переплелись судьбы ссыльных декабристов, купеческих династий и простых горожан, строивших жизнь на зауральской земле. А прогулка по знаковым местам региона дает возможность заглянуть в прошлое: увидеть старинные здания, услышать отголоски минувших эпох и почувствовать дух времени.

  • Дом-музей декабристов в Кургане: знакомит с судьбами декабристов, восставших в 1825 году и сосланных позднее в Сибирь.
  • Курганская областная филармония: ее основали в один год с регионом, что уже примечательно, но позднее построили другое здание. Филармония считается одной из лучших в стране.
  • Кафедральный собор святого Александра Невского: главный православный храм Кургана, считающийся знаковым культовым сооружением. В советское время здание использовали как спортзал, склад и даже краеведческий музей.
  • Курганский областной краеведческий музей: крупнейшее в регионе хранилище историко‑культурных и естественнонаучных коллекций. Среди уникальных экспонатов есть останки трогонтериевого слона и сибирского эласмотерия.
  • Музей истории города Кургана: расположен в особняке XIX века купца первой гильдии С. И. Березина. Экспозиция охватывает историю города с самого его основания в 1679 году, когда это была еще слобода Царево городище.

Если вы хотите наиболее полно охватить областной центр Курганской области за один день, маршрут «‎‎Что посмотреть в Кургане» от проекта «VK Места» — для вас. А сосредоточиться на XIX веке и декабристах можно с маршрутом «‎‎По следам декабристов в Кургане».

Для погружения в историю лучше заранее посмотреть архивные документальные фильмы про конкретный регион. Выбирайте групповые экскурсии с местными гидами в городах, а в более эксклюзивных местах доверяйтесь проверенным картам и советам краеведов.