Урал сквозь века: погружаемся в историю

Дом-музей декабристов в Кургане: знакомит с судьбами декабристов, восставших в 1825 году и сосланных позднее в Сибирь.

Курганская областная филармония: ее основали в один год с регионом, что уже примечательно, но позднее построили другое здание. Филармония считается одной из лучших в стране.

Кафедральный собор святого Александра Невского: главный православный храм Кургана, считающийся знаковым культовым сооружением. В советское время здание использовали как спортзал, склад и даже краеведческий музей.

Курганский областной краеведческий музей: крупнейшее в регионе хранилище историко‑культурных и естественнонаучных коллекций. Среди уникальных экспонатов есть останки трогонтериевого слона и сибирского эласмотерия.