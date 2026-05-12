Урал сквозь века: погружаемся в историю

Челябинская область
В Челябинской области не нужно воображать прошлое: оно буквально вокруг — в древних городищах, старых заводских цехах и даже на обычных улицах городов.
- Государственный исторический музей Южного Урала: масштабный научно-просветительный центр с фондом более 300 тыс. единиц хранения, специализируется на изучении истории и культуры Урала.
- Историко-ландшафтный музей-заповедник «Аркаим»: уникальное укрепленное поселение эпохи бронзы с реконструкциями древних жилищ, казачьей усадьбы и стойбища кочевников.
- Златоустовская оружейная фабрика: основана в начале XIX века по указу императора Александра I. Это первая в стране государственная фабрика холодного оружия, слава которой связана не только с качеством стали, но и с искусством гравюры на металле.
- Челябинский музей изобразительных искусств: считается единственным художественным музеем классического типа на Южном Урале. В нем можно ознакомиться не только с работами местных мастеров, но и с западноевропейским искусством прошлых веков.
- Улица Кирова (Челябинск): местные называют ее Кировкой или местным Арбатом. Это самая известная пешеходная улица города, которая пользуется популярностью и среди туристов, и среди челябинцев.
Для тех, кого интересует история Урала и Челябинской области в частности, проект «VK Места» разработал маршрут «Историческое и культурное наследие Челябинской области».
Тюменская область
Тюменская область — кладезь исторических мест, где каждая достопримечательность рассказывает свою уникальную историю. От величественных каменных стен Тобольского кремля до уютных купеческих усадеб — здесь оживает прошлое Сибири.
- Тобольский кремль: единственный каменный кремль в Сибири, построенный в
XVII—XVIII веках. На территории есть Тюремный замок, где некогда содержались Федор Достоевский и Николай Чернышевский, а сейчас рассказывают о сибирской каторге и ссылке.
- Музей «Городская Дума»: размещен в одном из старейших общественных зданий города — в особняке XIX века. В музее хранится крупнейший в России скелет шерстистого мамонта, который ласково называют «Иваныч».
- Церковь Михаила Архангела: считается крупнейшей среди сохранившихся деревянных церквей в регионе. Это пример культовых сооружений
XIX—XX веков.
- Музей «Усадьба Колокольниковых»: единственная сохранившаяся в Тюмени классическая купеческая усадьба. Некогда в доме останавливался будущий император Александр II.
- Музей семьи императора Николая II: расположен в Губернаторском доме, где семья последнего российского императора провела последние восемь месяцев своей жизни. В музее представлены подлинные экспонаты семьи Романовых.
- Музей Г. Е. Распутина в селе Покровское: единственный в России музей, посвященный этой неоднозначной, но легендарной личности.
Любителям истории наверняка понравится маршрут от проекта «VK Места», ориентированный на роль Сибири в судьбе дома Романовых — «Романовы в Сибири».
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Югра — край с богатой и насыщенной историей: от древних времен до эпохи великих геологических открытий. Предлагаем познакомиться с четырьмя знаковыми точками на карте региона.
- Музей природы и человека в Ханты‑Мансийске: собрания археологической, палеонтологической и других коллекций. Среди уникальных экспонатов есть скелет трогонтериевого слона, пробитый позвонок мамонта со следами древнего оружия, священная фигура Великой казымской богини.
- Мемориальный комплекс «Дом им. Ф. К. Салманова»: посвящен легендарному геологу, одному из первооткрывателей нефти Западной Сибири. В музее хранятся полевые дневники, карты, образцы пород и фотографии экспедиций 1950−1960‑х годов.
- Кернохранилище в Ханты‑Мансийске: крупнейшее хранилище в стране с действующей лабораторией, где можно увидеть образцы пород возрастом в сотни миллионов лет, подержать в руках керн, рассмотреть окаменелости и сделать отпечаток руки нефтью.
- Музейно-выставочный центр в Когалыме: здесь можно узнать и о культуре коренных народов Севера, и об истории самого Когалыма, и о развитии нефтяной промышленности региона.
Проект «VK Места» собрал туристический маршрут «Югорские хранители», на котором нужно найти в городе все бронзовые фигурки, посвященные разным профессиям. Это мини-путешествие поможет почувствовать производственный путь разных поколений.
Ямало-Ненецкий автономный округ
В подборке — музеи и храмы, которые помогут увидеть Ямал сквозь века: от археологических находок до советского периода и современности.
- Новоуренгойский городской музей изобразительных искусств: единственный такого профиля на Ямале. В нем представлены работы местных художников и коллекции, связанные с историей и культурой Ямала.
- Храм Святых Апостолов Петра и Павла в Салехарде: первый каменный храм Ямала, напоминающий сегодня о вековой духовной традиции края.
- Музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шемановского: главный хранитель памяти Ямала с уникальной коллекцией экспонатов, посвященных природе, истории и культуре региона. Среди самых ярких экспонатов — мамонтенок Люба.
- Музей истории и археологии города Надыма: хранит уникальные свидетельства прошлого — от артефактов Надымского городища до реликвий эпохи освоения Севера.
Отправиться на прогулку и узнать больше о столице Ямала, которая расположена прямо на Полярном круге, удобнее с маршрутом «Что посмотреть в Салехарде за один день» от проекта «VK Места».
Свердловская область
В Свердловской области тесно переплетаются разные эпохи и события, оставившие след в истории России.
- Музей истории Екатеринбурга: здание начала XIX века с экспонатами, охватывающими тематики от археологии до заводской жизни. В музее можно послушать как про древние обычаи и ремесла, так и про новейшую историю города.
- Культурно-выставочный центр «Эрмитаж-Урал»: возник как дань памяти эвакуации коллекций Эрмитажа в Екатеринбург во время Великой Отечественной войны. Располагается в здании бывшего купца, которое считается объектом культурного наследия.
- Екатеринбургский музей изобразительных искусств: крупнейший художественный музей Урала. Экспозиция многогранна — от древнерусских икон до уральского ювелирного и камнерезного искусства, нижнетагильских расписных подносов и произведений современного отечественного искусства.
- Храм-памятник на Крови во имя всех святых, в земле Российской просиявших: построен на месте дома Ипатьева, где в ночь на 17 июля 1918 года были расстреляны последний российский император Николай II, его семья и четверо слуг.
- Музей истории и археологии Урала: старейший краеведческий музей региона с древнейшей в мире сохранившейся деревянной скульптурой — Большим Шигирским идолом.
- Ельцин-центр: призван освещать новейшую историю России, развитие демократических институтов и правового государства. Здесь есть музей Бориса Ельцина с девятизальной экспозицией.
- Музей святой царской семьи: хранит уникальные реликвии и документы, связанные с семьей императора Николая II.
Областной центр региона, Екатеринбург, считается значимым с точки зрения культурного развития России городом. Закрепить его исторический след поможет маршрут «Культурные выходные в Екатеринбурге» от проекта «VK Места».
Курганская область
В этом крае переплелись судьбы ссыльных декабристов, купеческих династий и простых горожан, строивших жизнь на зауральской земле. А прогулка по знаковым местам региона дает возможность заглянуть в прошлое: увидеть старинные здания, услышать отголоски минувших эпох и почувствовать дух времени.
- Дом-музей декабристов в Кургане: знакомит с судьбами декабристов, восставших в 1825 году и сосланных позднее в Сибирь.
- Курганская областная филармония: ее основали в один год с регионом, что уже примечательно, но позднее построили другое здание. Филармония считается одной из лучших в стране.
- Кафедральный собор святого Александра Невского: главный православный храм Кургана, считающийся знаковым культовым сооружением. В советское время здание использовали как спортзал, склад и даже краеведческий музей.
- Курганский областной краеведческий музей: крупнейшее в регионе хранилище историко‑культурных и естественнонаучных коллекций. Среди уникальных экспонатов есть останки трогонтериевого слона и сибирского эласмотерия.
- Музей истории города Кургана: расположен в особняке XIX века купца первой гильдии С. И. Березина. Экспозиция охватывает историю города с самого его основания в 1679 году, когда это была еще слобода Царево городище.
Если вы хотите наиболее полно охватить областной центр Курганской области за один день, маршрут «Что посмотреть в Кургане» от проекта «VK Места» — для вас. А сосредоточиться на XIX веке и декабристах можно с маршрутом «По следам декабристов в Кургане».