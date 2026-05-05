В вечной мерзлоте нашли новых для науки одноклеточных

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Специалисты Тюменского государственного университета (ТюмГУ) обнаружили в вечной мерзлоте одноклеточные живые организмы, ранее неизвестные науке. Сам этот слой вечной мерзлоты существует в таком виде уже около 40 тыс. лет, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Ученые ТюмГУ описали новый для науки вид хищного одноклеточного организма, сохранившего жизнеспособность в вечной мерзлоте со времен позднего плейстоцена. Живая культура микроорганизма была выделена из керна многолетнемерзлых отложений, отобранного с глубины около 9 метров на второй надпойменной террасе реки Хейгияха в Надымском районе Западной Сибири, датируемого возрастом 39 тысяч лет», — отметили в пресс-службе.
Анализ показал, что новый вид представляет собой обособленную эволюционную линию, родственную современным видам т.н. центрохелидных солнечников из почв. Это широко распространенные хищные протисты (одноклеточные, обладающие оформленным ядром), которые живут в пресных и морских водоемах, а также в почвах. Для передвижения и охоты они используют тонкие радиальные выросты своей клеточной мембраны. Они питаются бактериями, другими одноклеточными, грибами и мелкими многоклеточными.
Ученые показали, что на фоне климатических изменений и таяния вечной мерзлоты не только бактерии, но и сложноорганизованные хищные протисты способны сохранять жизнеспособность на геологических временных масштабах. Возвращение таких, генетически удаленных линий хищников в активные сферы обитания может повлиять на структуру современных микробных сообществ почв и водоемов. Масштаб таких эффектов пока остается неизученным.
«Вечная мерзлота традиционно рассматривается как уникальный резервуар древней микробной жизни, однако разнообразие и жизнеспособность протистов по-прежнему остаются слабоизученными. До настоящего времени сведения о жизнеспособных солнечниках в древних отложениях были крайне ограничены единичными находками из голоценовых осадков», — отметила старший научный сотрудник лаборатории AquaBioSafe Елена Герасимова.
Результаты исследования опубликованы в журнале European Journal of Protistology.