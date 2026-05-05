В вечной мерзлоте нашли новых для науки одноклеточных

Анализ показал, что новый вид представляет собой обособленную эволюционную линию, родственную современным видам т.н. центрохелидных солнечников из почв. Это широко распространенные хищные протисты (одноклеточные, обладающие оформленным ядром), которые живут в пресных и морских водоемах, а также в почвах. Для передвижения и охоты они используют тонкие радиальные выросты своей клеточной мембраны. Они питаются бактериями, другими одноклеточными, грибами и мелкими многоклеточными.