В Калининграде впервые проходит первенство России по боксу

Турнир собрал более 300 спортсменов из 63 регионов.

Источник: Комсомольская правда

Больше 300 спортсменов из 63 регионов страны собрало первенство России по боксу. Такой турнир в регионе, в СК «Янтарный», проходит впервые, сообщает пресс-служба областного минспорта.

Министр спорта Наталья Ищенко, выступая на открытии, поблагодарила Федерацию бокса РФ за доверие организовать и провести соревнования, которые будут прологом к X Российско-Китайским летним молодежным играм.

Региональная команда — одна из самых представительных на турнире. Наши ребята рассчитывают завоевать не меньше пяти медалей.

Бокс — весьма популярней вид спорта в Калининградской области. Им занимаются свыше 4,7 тыс. человек, в том числе 136 женщин. Отделения бокса открыты в Калининграде, Черняховске, Гусеве, Балтийске, Мамоново, Янтарном, Зеленоградске.

Внимание! Поединки в рамках первенства России проходят ежедневно во дворце спорта «Янтарный» с 12:00 до 15:00 и с 16:00 до 19:00. Вход свободный. Финальные бои намечены на 13 мая.

