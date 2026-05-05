В Калининграде утвердили адреса продажи кваса из кегов

В Калининграде началась сезонная торговля квасом. Администрация города согласовала точки, где разрешена продажа напитка из кегов и ролл-баров. Соответствующая информация опубликована пресс-службой мэрии.
Список адресов:
Барнаульская, 2;
пр-кт Ленинский (Краснооктябрьская);
Горького («Акрополь»);
Багратиона (Серпуховская);
Черняховского (Пролетарская);
пр-кт Ленинский («Плаза»);
Мариупольская («Виктория»);
Емельянова (Борисово);
Шевцовой («Виктория»);
пр-кт Советский («Гермес»);
Невского, 137б;
Леонова (Фестивальная аллея);
Алданская, 10;
Озерова (Горького);
Киевская, 50;
Багратиона («Рембыттехника»);
Коммунистическая (П. Морозова);
Менделеева (пр-кт Победы);
Батальная (пер. Батальный);
Куйбышева, 91а;
Фрунзе («Александра и К»);
Горького (Зеленая);
пр-кт Советский, 202;
пр-кт Мира (напротив парка);
К. Маркса (Пацаева);
Красносельская, 28;
Батальная, 75;
Дзержинского (З. Космодемьянской);
Гайдара («Виктория»);
Согласия («Виктория»);
пр-кт Ленинский (ТРЦ «Европа»).
Разрешение на торговлю действует до 1 сентября, добавили в мэрии.