Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что настрого запрещено в Юрьев день, 6 мая 2026 года

Устройте пикник на природе, если погода позволяет. Наши предки в этот день устраивали трапезы в полях. Соберите корзинку с едой, выйдите в парк или лес, поешьте на траве — это древний ритуал единения с землёй.

Источник: АиФ Волгоград

Православная церковь 6 мая чтит память великомученика Георгия Победоносца — христианского святого, который был римским воином и принял мученическую смерть за веру в IV веке. На Руси его особенно почитали как покровителя воинов, земледелия, домашнего скота и всех полевых работ. С ним связано знаменитое чудо о змие — победа над драконом, символизирующая победу добра над злом.

Егорий Вешний: чествование пастухов.

В народном календаре этот день имеет множество названий: Егорий Вешний, Юрьев день, Егорий Храбрый, Отмыкание Земли, Праздник пастухов, Конский праздник.

В народе его еще называли Егорий Вешний — день, когда земля отмыкается и начинается настоящая весна.

Этот день наши предки считали настоящим рубежом — точкой, с которой весна окончательно вступает в свои права, а лето уже не за горами. Крестьяне говорили: «Егорий весну начинает, Илья лето кончает», «На Егорья разве ленивая соха не выезжает». Считалось, что именно 6 мая святой Георгий «отмыкает землю» ключами, выпуская наружу жизнетворные соки и росу, которая обретает чудесную силу.

В этот день особо чествовали пастухов, от которых зависело благополучие стада, и сам скот, который впервые выгоняли на свежую траву, так как в большинстве регионов страны именно в этот день впервые выгоняли скотину в стадо.

Обряды 6 мая: юрьева роса.

Это было самое важное событие дня — первый выгон скота на пастбище после долгой зимы. К этому дню готовились заранее, ведь от здоровья и благополучия скота зависело процветание крестьянской семьи.

Обряд выгона был окружён множеством ритуалов:

Скот выгоняли вербовыми веточками, освящёнными в Вербное воскресенье — считалось, что это защищает животных от болезней и сглаза.

Стадо обходили с иконой святого Георгия, читали молитвы и заговоры о защите от хищников, болезней и нечистой силы.

Даже если погода не благоприятствовала, обряд старались провести хотя бы символически во дворе — чтобы, по поверью, скотина летом не плутала и возвращалась домой.

Особое значение придавалось утренней росе в этот день — её называли «егорьевской» или «юрьевой». Считалось, что эта роса обладает чудесными свойствами, ведь святой Георгий «отмыкает» землю, и она выпускает свои целебные соки.

Люди верили: «Юрьева роса от сглаза, от семи недугов». Поэтому чтобы обрести здоровье и силу, они катались по росистой траве, собирали росу в платок и умывались ею, по росе прогоняли скот, приговаривая: «Гони животину на Юрьеву росу — не надо коням овса».

О чём молятся святому Георгию.

В связи с выгоном скота на пастбище главным человеком дня становился пастух, который этот скот погонит.

Поэтому Юрьев день считался «праздником пастухов». Их в этот день всячески чествовали: кормили в поле «мирской» яичницей, одаривали деньгами и холстом. Существовал даже шутливый обычай окачивать пастуха холодной водой — чтобы он не спал во время работы всё лето.

Георгий Победоносец почитался и как покровитель всех земных плодов и полей. Поэтому 6 мая совершали молебны с водосвятием, обходили поля с иконами, освящали посевы, кропили их святой водой, катались по зелёным всходам, чтобы увеличить урожайность, втыкали в поля ветки вербы, освящённые в Вербное воскресенье — для защиты от града и непогоды.

В некоторых областях проводили особые обряды, связанные с лошадьми: их купали, мыли, кормили крестами, испечёнными ещё на Крещение.

Также в этот день, как и на Пасхальной неделе, молодёжь обходила дома пар, поженившихся в этом году, и «окликала» их, исполняя величальные песни (вьюнишники). За это молодожёны одаривали гостей угощением.

А девушки на выданье молились святому Георгию о даровании хороших женихов, так как святой этот считался также и покровителем невест.

Запреты Юрьева дня: росу не топтать.

Чего категорически нельзя было делать 6 мая?

Ругаться, ссориться, сквернословить — главный запрет дня. Считалось, что ссорящегося может ударить молнией.

Брать в руки шерсть и шерстяные нитки, заниматься рукоделием из шерсти — иначе волки нападут на скотину.

Топтать росу без нужды — к кожным болезням.

Женщинам — расчёсывать и стричь волосы — чтобы они не выпадали.

Грубить пастухам и отказывать им в просьбах — иначе на скотину нападут болезни.

Работать, кроме ухода за скотом — чтобы волки не напали на стадо.

Давать и брать в долг — к финансовым потерям.

Одним словом, 6 мая — это один из важнейших дней в годовом круге, рубеж между весной и летом.

Центральное место занимает культ святого Георгия как «отмыкателя земли» и покровителя скота, полей и невест. Интересно переплетение христианской памяти о великомученике с древнейшими, дохристианскими верованиями в магическую силу земли, росы и первого выгона скота. Обряд первого выгона с вербой, молитвами и заговорами — яркий пример аграрной магии, направленной на обеспечение благополучия скота и защиту его от нечистой силы, волков и болезней.

Егорьевская роса считалась чудодейственным средством от всех недугов — люди умывались ею, катались по ней, прогоняли по ней скот. Многочисленные запреты (на рукоделие из шерсти, на ссоры, на стрижку волос, на отказ пастухам) направлены на сохранение здоровья, семейного мира и благополучия скота в этот важный, «пограничный» день.

Как прожить 6 мая: умойтесь росой, помолитесь о защите.

Как современному человеку применить традиции 6 мая и с пользой адаптировать к современной жизни? Вот несколько простых идей:

1. Выйдите на природу и встретьте рассвет. 6 мая — день, когда земля «отмыкается». Выйдите в парк, в лес, в поле. Почувствуйте, как природа просыпается, наполняется силой и жизнью. Это лучшее лекарство от городской суеты и стресса.

2. Умойтесь утренней росой (или просто водой с доброй мыслью). Если вы за городом и есть роса — умойтесь ею, представляя, как она смывает усталость и дарит здоровье. Если нет — просто умойтесь водой с мыслью о здоровье и обновлении.

3. Проведите время с домашними питомцами (если они у вас есть). По древней традиции, день посвящён заботе о скоте. Погладьте, покормите, выгуляйте своих четвероногих друзей. Поблагодарите их за то, что они есть.

4. Не ссорьтесь и не ругайтесь. Проведите день в мире с собой и близкими. Если чувствуете, что назревает конфликт — вспомните о том, что ссора в этот день может привлечь беду.

5. Помолитесь о защите (если вы верующий). Георгий Победоносец — защитник воинов и всех, кто нуждается в защите. Можно поставить свечу в храме или просто мысленно обратиться к святому с просьбой о защите для себя и близких.

6. Откажитесь от рукоделия из шерсти (хотя бы сегодня). Если вы вяжете — отложите спицы и клубок на один день. По древнему поверью, это защитит скотину от волков.

7. Не стригите волосы. Следуя древнему запрету для женщин, отложите поход к парикмахеру на другой день.

8. Понаблюдайте за погодой. Выгляните в окно: тепло ли? Идёт ли дождь? Какой ветер? Срав 9f3 ните с народными приметами — это развивает наблюдательность и чувство связи с природными ритмами.

9. Устройте пикник на природе (если погода позволяет). Наши предки в этот день устраивали трапезы в полях. Соберите корзинку с едой, выйдите в парк или лес, поешьте на траве — это древний ритуал единения с землёй.

10. Поздравьте пастухов (в переносном смысле). Если среди ваших знакомых есть животноводы, фермеры, ветеринары — скажите им тёплые слова, поблагодарите за их нелёгкий труд.

Приметы дня на 6 мая:

Тёплый день — лето придет скоро.

Дождь — к большому травостою, но гречиха не уродится.

Снег или мороз — к урожаю проса, овса и гречихи.

Южный ветер — к хорошему урожаю.

Северный ветер — к ранним осенним заморозкам.

Ясное утро — ранние посевы будут удачными; ясный вечер — поздние.

Много комаров — к скорому потеплению.

Большой разлив рек — к хорошей траве.

Полотенце, вывешенное на ночь, высохло — к урожаю огурцов; замёрзло — к заморозкам в августе.