Во Внуково скорректировали режим ограничений на полеты

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Московский аэропорт «Внуково» обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, режим ограничений скорректирован, сообщила Росавиация.
«Аэропорт “Внуково” принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.