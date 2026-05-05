К финансовым потерям! Что настрого запрещено в Юрьев день, 6 мая 2026 года

Православная церковь 6 мая чтит память великомученика Георгия Победоносца — христианского святого, который был римским воином и принял мученическую смерть за веру в IV веке. На Руси его особенно почитали как покровителя воинов, земледелия, домашнего скота и всех полевых работ. С ним связано знаменитое чудо о змие — победа над драконом, символизирующая победу добра над злом.
Егорий Вешний: чествование пастухов.
В народном календаре этот день имеет множество названий: Егорий Вешний, Юрьев день, Егорий Храбрый, Отмыкание Земли, Праздник пастухов, Конский праздник.
В народе его еще называли Егорий Вешний — день, когда земля отмыкается и начинается настоящая весна.
Этот день наши предки считали настоящим рубежом — точкой, с которой весна окончательно вступает в свои права, а лето уже не за горами. Крестьяне говорили: «Егорий весну начинает, Илья лето кончает», «На Егорья разве ленивая соха не выезжает». Считалось, что именно 6 мая святой Георгий «отмыкает землю» ключами, выпуская наружу жизнетворные соки и росу, которая обретает чудесную силу.
В этот день особо чествовали пастухов, от которых зависело благополучие стада, и сам скот, который впервые выгоняли на свежую траву, так как в большинстве регионов страны именно в этот день впервые выгоняли скотину в стадо.
Обряды 6 мая: юрьева роса.
Это было самое важное событие дня — первый выгон скота на пастбище после долгой зимы. К этому дню готовились заранее, ведь от здоровья и благополучия скота зависело процветание крестьянской семьи.
Обряд выгона был окружён множеством ритуалов:
Скот выгоняли вербовыми веточками, освящёнными в Вербное воскресенье — считалось, что это защищает животных от болезней и сглаза.
Стадо обходили с иконой святого Георгия, читали молитвы и заговоры о защите от хищников, болезней и нечистой силы.
Даже если погода не благоприятствовала, обряд старались провести хотя бы символически во дворе — чтобы, по поверью, скотина летом не плутала и возвращалась домой.
Особое значение придавалось утренней росе в этот день — её называли «егорьевской» или «юрьевой». Считалось, что эта роса обладает чудесными свойствами, ведь святой Георгий «отмыкает» землю, и она выпускает свои целебные соки.
Люди верили: «Юрьева роса от сглаза, от семи недугов». Поэтому чтобы обрести здоровье и силу, они катались по росистой траве, собирали росу в платок и умывались ею, по росе прогоняли скот, приговаривая: «Гони животину на Юрьеву росу — не надо коням овса».
О чём молятся святому Георгию.
В связи с выгоном скота на пастбище главным человеком дня становился пастух, который этот скот погонит.
Поэтому Юрьев день считался «праздником пастухов». Их в этот день всячески чествовали: кормили в поле «мирской» яичницей, одаривали деньгами и холстом. Существовал даже шутливый обычай окачивать пастуха холодной водой — чтобы он не спал во время работы всё лето.
Георгий Победоносец почитался и как покровитель всех земных плодов и полей. Поэтому 6 мая совершали молебны с водосвятием, обходили поля с иконами, освящали посевы, кропили их святой водой, катались по зелёным всходам, чтобы увеличить урожайность, втыкали в поля ветки вербы, освящённые в Вербное воскресенье — для защиты от града и непогоды.
В некоторых областях проводили особые обряды, связанные с лошадьми: их купали, мыли, кормили крестами, испечёнными ещё на Крещение.
Также в этот день, как и на Пасхальной неделе, молодёжь обходила дома пар, поженившихся в этом году, и «окликала» их, исполняя величальные песни (вьюнишники). За это молодожёны одаривали гостей угощением.
А девушки на выданье молились святому Георгию о даровании хороших женихов, так как святой этот считался также и покровителем невест.
Запреты Юрьева дня: росу не топтать.
Чего категорически нельзя было делать 6 мая?
Ругаться, ссориться, сквернословить — главный запрет дня. Считалось, что ссорящегося может ударить молнией.
Брать в руки шерсть и шерстяные нитки, заниматься рукоделием из шерсти — иначе волки нападут на скотину.
Топтать росу без нужды — к кожным болезням.
Женщинам — расчёсывать и стричь волосы — чтобы они не выпадали.
Грубить пастухам и отказывать им в просьбах — иначе на скотину нападут болезни.
Работать, кроме ухода за скотом — чтобы волки не напали на стадо.
Давать и брать в долг — к финансовым потерям.
Одним словом, 6 мая — это один из важнейших дней в годовом круге, рубеж между весной и летом.
Центральное место занимает культ святого Георгия как «отмыкателя земли» и покровителя скота, полей и невест. Интересно переплетение христианской памяти о великомученике с древнейшими, дохристианскими верованиями в магическую силу земли, росы и первого выгона скота. Обряд первого выгона с вербой, молитвами и заговорами — яркий пример аграрной магии, направленной на обеспечение благополучия скота и защиту его от нечистой силы, волков и болезней.
Егорьевская роса считалась чудодейственным средством от всех недугов — люди умывались ею, катались по ней, прогоняли по ней скот. Многочисленные запреты (на рукоделие из шерсти, на ссоры, на стрижку волос, на отказ пастухам) направлены на сохранение здоровья, семейного мира и благополучия скота в этот важный, «пограничный» день.
Как прожить 6 мая: умойтесь росой, помолитесь о защите.
Как современному человеку применить традиции 6 мая и с пользой адаптировать к современной жизни? Вот несколько простых идей:
1. Выйдите на природу и встретьте рассвет. 6 мая — день, когда земля «отмыкается». Выйдите в парк, в лес, в поле. Почувствуйте, как природа просыпается, наполняется силой и жизнью. Это лучшее лекарство от городской суеты и стресса.
2. Умойтесь утренней росой (или просто водой с доброй мыслью). Если вы за городом и есть роса — умойтесь ею, представляя, как она смывает усталость и дарит здоровье. Если нет — просто умойтесь водой с мыслью о здоровье и обновлении.
3. Проведите время с домашними питомцами (если они у вас есть). По древней традиции, день посвящён заботе о скоте. Погладьте, покормите, выгуляйте своих четвероногих друзей. Поблагодарите их за то, что они есть.
4. Не ссорьтесь и не ругайтесь. Проведите день в мире с собой и близкими. Если чувствуете, что назревает конфликт — вспомните о том, что ссора в этот день может привлечь беду.
5. Помолитесь о защите (если вы верующий). Георгий Победоносец — защитник воинов и всех, кто нуждается в защите. Можно поставить свечу в храме или просто мысленно обратиться к святому с просьбой о защите для себя и близких.
6. Откажитесь от рукоделия из шерсти (хотя бы сегодня). Если вы вяжете — отложите спицы и клубок на один день. По древнему поверью, это защитит скотину от волков.
7. Не стригите волосы. Следуя древнему запрету для женщин, отложите поход к парикмахеру на другой день.
8. Понаблюдайте за погодой. Выгляните в окно: тепло ли? Идёт ли дождь? Какой ветер? Срав 9f3 ните с народными приметами — это развивает наблюдательность и чувство связи с природными ритмами.
9. Устройте пикник на природе (если погода позволяет). Наши предки в этот день устраивали трапезы в полях. Соберите корзинку с едой, выйдите в парк или лес, поешьте на траве — это древний ритуал единения с землёй.
10. Поздравьте пастухов (в переносном смысле). Если среди ваших знакомых есть животноводы, фермеры, ветеринары — скажите им тёплые слова, поблагодарите за их нелёгкий труд.
Приметы дня на 6 мая:
Тёплый день — лето придет скоро.
Дождь — к большому травостою, но гречиха не уродится.
Снег или мороз — к урожаю проса, овса и гречихи.
Южный ветер — к хорошему урожаю.
Северный ветер — к ранним осенним заморозкам.
Ясное утро — ранние посевы будут удачными; ясный вечер — поздние.
Много комаров — к скорому потеплению.
Большой разлив рек — к хорошей траве.
Полотенце, вывешенное на ночь, высохло — к урожаю огурцов; замёрзло — к заморозкам в августе.