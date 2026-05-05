К финансовым потерям! Что настрого запрещено в Юрьев день, 6 мая 2026 года

Егорьевская роса считалась чудодейственным средством от всех недугов — люди умывались ею, катались по ней, прогоняли по ней скот. Многочисленные запреты (на рукоделие из шерсти, на ссоры, на стрижку волос, на отказ пастухам) направлены на сохранение здоровья, семейного мира и благополучия скота в этот важный, «пограничный» день.