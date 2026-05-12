Вкус Урала: уникальные блюда и гастрономические особенности

Местная еда — лучший способ понять характер региона. Уральская кухня собрала традиции переселенцев, охотничьи секреты народов Севера и городские кулинарные привычки. Каждый регион округа гордится своим фирменным угощением.

Оксана Артемова
Автор Новости Mail

Челябинская область

Источник: VK Места

Южный Урал славится сытной едой, которая помогает восстановить силы после долгого похода.

  • Уральские пельмени с тремя видами мяса — говядиной, бараниной и свининой.
  • Варенье из сосновых шишек — терпкое лакомство с хвойным послевкусием.
  • Травяной чай из горных сборов — напиток на основе душицы, зверобоя и кипрея.
  • Кыстыбый — обжаренная лепешка с картофельной или пшенной начинкой.
  • Башкирский мед — местный продукт из разнотравья южноуральских предгорий.

Тюменская область

Тюмень — край речных богатств. Здесь обязательно пробуйте блюда из местной рыбы, особенно муксуна и стерляди.

  • Строганина из муксуна — тонко нарезанная замороженная рыба с солью и перцем.
  • Уха по-тюменски — наваристый рыбный суп с добавлением овощей из печи.
  • Кедровые орехи в меду — традиционное лакомство с высоким содержанием витаминов.
  • Ямщицкие щи — густой суп на мясном бульоне с квашеной капустой.
  • Пироги с брусникой — выпечка из дрожжевого теста с кислыми лесными ягодами.

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

Кухня Югры опирается на дары тайги. Здесь готовят блюда из оленины и дичи.

  • Сагудай — мелко нарезанная свежая рыба, замаринованная в луке и масле.
  • Оленина в ягодном соусе — мясо, приготовленное с добавлением клюквы или брусники.
  • Морс из морошки — освежающий напиток из северной ягоды.
  • Рыбные пельмени — блюдо с начинкой из щуки или окуня.
  • Уха из стерляди — деликатесный суп, популярный в северных поселениях.

Ямало-Ненецкий автономный округ

На Ямале гастрономия продиктована суровым климатом. Основа рациона — оленина в любом виде: сушеная, вяленая или жареная.

  • Вяленая оленина — сушеное мясо, которое удобно брать в долгий путь.
  • Суп из оленины с местными кореньями — согревающее блюдо в холода.
  • Нельма слабосоленая — деликатесная рыба с нежным вкусом.
  • Грибы, собранные в тундре — лесной продукт с особым ароматом.
  • Чай из ягод и дикоросов — согревающий настой из шиповника и смородины.

Свердловская область

Свердловские кулинарные традиции связаны с уральскими заводами и горняцким бытом.

  • Посикунчики — маленькие пирожки с мясной начинкой, которые при поедании брызжут соком.
  • Черемуховый торт — десерт с характерным миндальным привкусом молотой черемухи.
  • Икра из белых грибов — закуска из лесных даров, собранных на Урале.
  • Шанежки или шаньги — открытые пирожки с картофелем, грибами или творогом.
  • Настойки на лесных ягодах — домашние напитки из черники и голубики.

Курганская область

Источник: Алексей Белкин/Бизнес Online/ТАСС

Курганская кухня опирается на продукты с местных ферм и лесные находки.

  • Борщ на деревенской сметане — густой суп по домашним рецептам.
  • Пироги с лесными грибами — открытая выпечка с насыщенным вкусом.
  • Рыбные котлеты из озерных карасей — простое блюдо на основе местного улова.
  • Домашние соленья — грибы и овощи, заготовленные на зиму по старым методам.
  • Творожники со свежими ягодами — простой десерт из натуральных фермерских продуктов.

Начинайте знакомство с региональной едой на центральных рынках, там быстрее всего узнаете о сезонных деликатесах у продавцов. Бронируйте частные дегустации или мастер-классы у местных кулинаров, чтобы разобраться в секретах приготовления настоящей уральской дичи или рыбы.