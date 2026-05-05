Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтранс ввел карточки на проезд по Крымскому мосту

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани в Краснодарском крае начали применять новую систему распределения транспортных потоков с использованием специальных карточек, определяющих тип досмотра автомобилей. Об этом сообщает РБК Краснодар со ссылкой на Минтранс России. Мера, по оценке ведомства, должна ускорить прохождение обязательных проверок.

Источник: Коммерсантъ

Карточки выдаются на въезде в зону досмотра. Специалист на основании типа транспортного средства и характера перевозимого багажа определяет порядок проверки, после чего водителю выдается маршрут движения к соответствующему досмотровому пункту. В Минтрансе отмечают, что аналогичный механизм уже использовался в периоды повышенной нагрузки и показал эффективность в части организации транспортных потоков.

В летний сезон на подходах к мосту традиционно формируются очереди из сотен автомобилей, что приводит к увеличению времени ожидания досмотра до нескольких часов. В этой связи с 29 апреля 2026 года на участке трассы А-290 «Новороссийск — Керчь» в районе развязки Тамань — Волна изменена схема движения: транспортные потоки разделены в зависимости от габаритов и объема багажа.

Автомобили с негабаритным грузом и пассажирские автобусы направляются на аппаратный досмотр по муниципальным дорогам Таманского сельского поселения через съезд на 139-м километре трассы. Легковые автомобили с багажом стандартных размеров следуют по основной трассе на ручной досмотр.

Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше