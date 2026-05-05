Минтранс ввел карточки на проезд по Крымскому мосту

В летний сезон на подходах к мосту традиционно формируются очереди из сотен автомобилей, что приводит к увеличению времени ожидания досмотра до нескольких часов. В этой связи с 29 апреля 2026 года на участке трассы А-290 «Новороссийск — Керчь» в районе развязки Тамань — Волна изменена схема движения: транспортные потоки разделены в зависимости от габаритов и объема багажа.