«Сияющая стоматология». Душевная атмосфера для хорошей улыбки

В современном мире забота о здоровье зубов становится неотъемлемой частью жизни каждого человека. Сегодня мы познакомимся с историей «Сияющей стоматологии», расположенной в самом сердце Ростова-на-Дону на улице Большой Садовой, д. 66/37.
Эта молодая клиника стремительно завоевала признание среди местных жителей благодаря своему профессиональному подходу, душевной атмосфере и инновационным методам лечения.
От мечты к реальности.
Основательница клиники Арина Кравцова открыла двери учреждения в сентябре прошлого года. Ей 28 лет, но за плечами уже пять лет опыта работы в стоматологии.
«Я начала работать ассистентом стоматолога ещё на втором курсе университета. К четвёртому курсу уже вела собственных пациентов», — делится Арина.
Специалист выросла в обычной семье, где никто не имел отношения к медицине. Тем не менее, родители поддерживали её выбор профессии и помогли подготовиться к поступлению в медицинский университет.
«С самого детства мама говорила мне, что я стану хорошим врачом. Она помогала мне готовиться к экзаменам, водила на дополнительные занятия по химии и биологии», — вспоминает Арина.
Благодаря упорству и трудолюбию девушка окончила школу с золотой медалью и успешно поступила в медицинский университет. Во время учёбы она участвовала в научных конференциях и олимпиадах, что помогло ей развить профессиональные навыки и уверенность в себе.
Стремление к качеству и профессионализму привело Арину к созданию собственной клиники, где она постаралась, чтобы каждый пациент чувствовал себя как дома.
Домашняя атмосфера.
Один из ключевых принципов работы «Сияющей стоматологии» — создание комфортной и дружелюбной атмосферы для пациентов. Арина лично следит за тем, чтобы каждый посетитель чувствовал себя расслабленно и уверенно.
«Мы стремимся к тому, чтобы пациенты приходили к нам не как в больницу, а как в гости к друзьям. Уютная обстановка помогает снять напряжение и страх перед лечением», — говорит Арина.
Команда стоматологов состоит из десяти специалистов, включая хирургов, имплантологов, ортопедов и терапевтов. Персонал подбирался тщательно: большинство сотрудников — коллеги, с которыми руководитель работала ранее. Ассистентами выступают студенты-стоматологи.
«Мы гордимся нашими специалистами. Каждый член команды стремится к совершенству в своей области», — подчёркивает Арина.
Цифровые технологии.
Клиника оснащена современным оборудованием, позволяющим проводить процедуры с максимальной точностью и комфортом для пациента. Использование цифровых технологий, таких как сканеры для изготовления коронок, позволяет избежать неудобств традиционных методов.
«Практически никто теперь не снимает слепки старым способом. Мы перешли на цифровые методы, которые значительно упрощают жизнь нашим пациентам», — объясняет Арина.
Качество превыше скорости.
Стоматология ставит качество обслуживания выше любых временных рамок. Лечение зубов занимает столько времени, сколько необходимо для достижения наилучшего результата.
«В среднем на одного пациента у нас уходит полтора-два часа. Это время необходимо для тщательной подготовки и качественного исполнения каждой процедуры», — рассказывает Арина.
Такой подход позволил клинике войти в топ-500 медицинских учреждений Ростовской области менее чем за год работы.
Команда уделяет особое внимание каждому клиенту, обеспечивая персонализированное обслуживание и внимательное отношение ко всем деталям.
Качество услуг контролируется на государственном уровне: все данные клиники передаются в единую медицинскую систему.
«Это обеспечивает контроль качества наших услуг», — подтверждает руководитель.
Открыть собственную клинику было непросто, но мечта создать пространство для комфортной работы врачей и лечения пациентов стала главным стимулом.
«Мы стремимся стать лидером рынка стоматологических услуг в нашем регионе. Наша цель — дарить людям здоровые и красивые улыбки!» — заявляет основательница.
