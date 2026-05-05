В Ростове начальник отдела благоустройства подозревается в получении взятки

Следственным комитетом РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела благоустройства МКУ «Управление жилищно‑коммунального хозяйства» Первомайского района Ростова‑на‑Дону. Он подозревается в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).
По данным следствия, 9 апреля 2026 года фигурант через посредника получил часть взятки — 100 тысяч рублей из общей суммы 700 тысяч рублей. Деньги передавались за незаконные действия: выдачу разрешения на уничтожение зелёных насаждений на муниципальном земельном участке.
Преступная схема была пресечена сотрудниками УФСБ России по Ростовской области. Подозреваемый задержан, по ходатайству следствия суд избрал в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста.
Дополнительно возбуждено уголовное дело против посредника по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере). В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время следственные органы проводят необходимые мероприятия для сбора и закрепления доказательств. Расследование продолжается.