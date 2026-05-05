Народные приметы на 6 мая: сегодня нельзя есть мясо

По народному календарю сегодня Егорий Вешний, Юрьев день, Егорий-скотопас. С этого дня начинали выгонять скот на пастбища. Первый выгон сопровождали особым ритуалом. Хозяйки пекли особый «егорьевский» хлеб, часть которого отдавали скоту, а часть зарывали в землю у ворот хлева для защиты от хищников. Домашний скот украшали лентами, венками из первых весенних цветов, на шею вешали колокольчики или обереги. Выгоняли животных веточкой вербы, освященной на Вербное воскресенье, произнося при этом особые заговоры. Пастуху в этот день делали щедрые подарки — продукты, полотенца, рубашки — чтобы он хорошо заботился о животных. Егорьевские гуляния проводили на окраине села, где устраивали хороводы, пели песни, играли в различные игры. Обязательной частью гуляний были егорьевские качели — символ подъема жизненных сил природы. Считалось, что чем выше раскачиваются качели, тем выше вырастет хлеб на полях. Девушки в этот день надевали свои лучшие наряды и венки из первых весенних цветов, чтобы привлечь внимание парней.