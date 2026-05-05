На месте снесенного старинного дома в центре Перми будет построено офисное здание

Напомним, ранее по адресу ул. Ленина, 12 стояло двухэтажное здание площадью 473 кв. м. Постройка была жилым домом, ее ввели в эксплуатацию в 1917 году. В 2008 году дом признали аварийным и расселили, объект перешел в муниципальную собственность. В 2022 году дом, не являющийся объектом культурного наследия, снесли.