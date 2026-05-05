В Ростовской области объем выданных автокредитов вырос на 24,6%

В январе-марте 2026 года в Ростовской области объем выданных автокредитов составил 8 млрд руб., что на 24,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда показатель составлял 6,4 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).