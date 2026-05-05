Вечный огонь в Юго-Камске перевели на постоянный сетевой газ в преддверии Дня Победы

Пятого мая Пермский край присоединился к Всероссийской акции «Храним огонь Победы». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.

Источник: "Российская газета"

В этот день в двенадцати регионах России в торжественной обстановке зажгли Вечные огни на мемориалах в ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и участник СВО Сергей Мысягин приняли участие в зажжении Вечного огня на мемориале в поселке Юго-Камск.

— Для Прикамья очень почетно и важно участие в акции «Храним огонь Победы», — сказал Дмитрий Махонин. — Всем известен вклад югокамцев в Великую Победу. Во время Великой Отечественной войны жители Прикамья отважно сражались на фронтах и ковали победу в тылу. Мы никогда не забудем и будем всегда чтить боевые и трудовые подвиги наших отцов и дедов.

В Юго-Камске мемориал в память о тех, кто погиб в сражениях во время Великой Отечественной войны, был открыт в 1965 году. Для Вечного огня был проложен газопровод, газ поступал от баллона. Поэтому огонь зажигали 8 и 9 мая, 1 мая, 22 июня, 7 ноября и в другие праздничные дни.

Сейчас Вечный огонь в поселке подключен к сетевому газопроводу. В прошлом году в Прикамье пять Вечных огней были подключены к сетевым газопроводам. Для этого газовики возвели газопроводы, смонтировали необходимые устройства, приборы и символическую звезду Вечного огня.

— Для меня большая честь участвовать в акции. Мы должны сделать все, чтобы память о подвиге наших предков жила вечно. Мое поколение своим примером показывает молодежи, как важно защищать Родину. Уверен, мы достойно воспитаем наших детей, — отметил участник специальной военной операции Сергей Мысягин.