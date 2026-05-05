Жителя Керчи осудили на 18 лет за госизмену и шпионаж

Верховный суд Республики Крым вынес приговор жителю Керчи, признанному виновным в государственной измене и шпионаже. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу суда.
Мужчина целенаправленно собирал и передавал разведке Украины секретные сведения, которые могли быть использованы для нанесения ущерба безопасности российских военнослужащих.
По решению суда, осужденный проведет 18 лет в колонии строгого режима. Помимо длительного срока заключения, ему назначили штраф в размере 400 тысяч рублей, а также ограничение свободы сроком на один год и шесть месяцев после выхода из колонии.
Операция по задержанию фигуранта проводилась сотрудниками регионального ФСБ, однако дата и место проведения операции не разглашаются в интересах следствия. Учитывая, что материалы дела содержат государственную тайну, судебный процесс проходил в закрытом режиме.