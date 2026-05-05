Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Керчи осудили на 18 лет за госизмену и шпионаж

Верховный суд Крыма вынес вердикт жителю Керчи, передававшему Украине секретные сведения о российских военных. Мужчина ближайшие 18 лет проведет в колонии строгого режима.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Верховный суд Республики Крым вынес приговор жителю Керчи, признанному виновным в государственной измене и шпионаже. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Мужчина целенаправленно собирал и передавал разведке Украины секретные сведения, которые могли быть использованы для нанесения ущерба безопасности российских военнослужащих.

По решению суда, осужденный проведет 18 лет в колонии строгого режима. Помимо длительного срока заключения, ему назначили штраф в размере 400 тысяч рублей, а также ограничение свободы сроком на один год и шесть месяцев после выхода из колонии.

Операция по задержанию фигуранта проводилась сотрудниками регионального ФСБ, однако дата и место проведения операции не разглашаются в интересах следствия. Учитывая, что материалы дела содержат государственную тайну, судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше