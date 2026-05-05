Народный концерт «Военные песни у Кремля» состоится в парке Победы

9 мая в 19:00 в нижегородском парке Победы состоится народный концерт «Военные песни у Кремля» (0+), организатором которого выступает АНО «Центр 800» при поддержке правительства Нижегородской области.
Проект, ставший одной из главных традиций празднования Дня Победы в регионе, вновь объединит на одной сцене артистов и непрофессиональных исполнителей.
Бессменная постановочная команда проекта «Военные песни у Кремля» — режиссер Ирина Чернышова, преподаватель по вокалу Ольга Чкалова, балетмейстер Наталия Харчева и музыкальный продюсер Алексей Мальченков. Ведущими вновь станут Татьяна Печерская и Антон Киселев.
«Проект всегда вызывает большой интерес у нижегородцев. В этом году мы получили очень много заявок от желающих принять участие. Кастинг проходил в несколько этапов, и в итоге в проект вошли самые яркие и подготовленные исполнители. У нас сильный, разноплановый состав участников, каждый из которых привнес свою индивидуальность, творческое видение и особенное отношение к военной песне. Участники не просто выходят на сцену, чтобы спеть. Они наполняют каждую песню личным смыслом и эмоциями, проживают историю на сцене, становятся героями своих песен», — отметила режиссер проекта Ирина Чернышова. «Народный концерт “Военные песни у Кремля” проходит в День Победы в Нижнем Новгороде с 2019 года. Символично, что в этом году, который объявлен Годом единства народов России, в нашем проекте на сцену выйдут участники со всей Нижегородской области, люди разных возрастов, национальностей, профессий. 9 Мая прозвучат песни, которые объединяют все поколения. Мы приглашаем всех нижегородцев прийти и спеть их вместе с нами!» — рассказала автор и организатор проекта Екатерина Чудакова.
Гостей праздника ждут любимые песни, которые знают и поют всей страной. Каждое выступление станет небольшим спектаклем со своей историей. В программе концерта «Военные песни у Кремля» в этом году заявлено восемь песен.
Знаменитая «Смуглянка» прозвучит в исполнении мастера публичных выступлений и блогера Юлии Скугаревской, профессионального баяниста Алексея Пушкарева и вокального ансамбля «Русский жемчуг».
Песню «Пора в путь-дорогу» исполнят актер театра «Комедiя» и педагог Алексей Капралов, педагог по вокалу музыкальной школы, начальник управления молодежной политики и воспитательной деятельности ПИМУ Анастасия Прохорова и вокалист, ведущий Александр Николаев.
Солист Нижегородского камерного музыкального театра имени В. Т. Степанова Руслан Юськаев и студентка Нижегородской консерватории Полина Симановская выйдут на сцену с проникновенной песней «Жди меня, и я вернусь».
На сцене «Военных песен у Кремля» песню «Синий платочек» исполнят арт-директор «Нетеатра», актриса и певица, руководитель культурно-социальных проектов Ирина Сулима, менеджер проектов департамента развития креативных индустрий АНО «Центр 800» Надежда Киселева и арт-хор «Голоса».
С песней «Он не вернулся из боя» на сцену выйдут директор природно-культурного центра «Артемовские луга» Алексей Гроза, директор «Галереи Имен» Алексей Иванов, ветеран боевых действий, участник военной операции в Сирии и СВО Игорь Дубровин, преподаватель Дзержинского технического колледжа Виктор Деринов.
«Песню военных корреспондентов» исполнят журналист, медиаменеджер, директор «Радио Рандеву», депутат городской Думы Нижнего Новгорода, советник губернатора Руслан Станчев, артист мюзикла театра «Комедiя» и «Нижегородского камерного театра», преподаватель вокала Александр Климов, режиссер массовых мероприятий и публичных выступлений Мария Мельникова, продюсер, радиоведущий, диджей Андрей Топчий, студентка ННГУ им. Н. И. Лобачевского и участница академического хора ННГУ Анастасия Кашина и ученица гимназии № 13 Софья Косточкина.
Композиция «Майский вальс» прозвучит в исполнении профессионального ведущего, основателя агентства по организации мероприятий Петра Лапина, бухгалтера Ирины Сидоровой, педагога-организатора Павловского автомеханического техникума Никиты Данилова и преподавателя вокала Марии Сдобновой.
Завершит концерт всеми любимая песня «День Победы». По традиции, ее исполнят все участники вместе со зрителями. В этом году к ним присоединятся еще почти 500 участников «Народного хора»: волонтеры Победы, музыкальный коллектив проекта «Лидеры Нижегородской области» и других проектов КУПНО.