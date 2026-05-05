Народный концерт «Военные песни у Кремля» состоится в парке Победы

«Проект всегда вызывает большой интерес у нижегородцев. В этом году мы получили очень много заявок от желающих принять участие. Кастинг проходил в несколько этапов, и в итоге в проект вошли самые яркие и подготовленные исполнители. У нас сильный, разноплановый состав участников, каждый из которых привнес свою индивидуальность, творческое видение и особенное отношение к военной песне. Участники не просто выходят на сцену, чтобы спеть. Они наполняют каждую песню личным смыслом и эмоциями, проживают историю на сцене, становятся героями своих песен», — отметила режиссер проекта Ирина Чернышова. «Народный концерт “Военные песни у Кремля” проходит в День Победы в Нижнем Новгороде с 2019 года. Символично, что в этом году, который объявлен Годом единства народов России, в нашем проекте на сцену выйдут участники со всей Нижегородской области, люди разных возрастов, национальностей, профессий. 9 Мая прозвучат песни, которые объединяют все поколения. Мы приглашаем всех нижегородцев прийти и спеть их вместе с нами!» — рассказала автор и организатор проекта Екатерина Чудакова.