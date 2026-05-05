Нижегородские врачи спасли бойца СВО с минно-взрывной травмой. Об этом сообщили в Университетской клинике ПИМУ.
38-летний военнослужащий поступил в стационар с тяжелой травмой руки. У него были деформированы левая кисть и предплечье, повреждены нервы, костные структуры и мягкие ткани.
Медики поставили себе задачу восстановить опороспособность конечности. Операция длилась 7 часов. В результате предплечье пациента буквально «собрали» по частям в единую костную конструкцию. Руку зафиксировали спицами. Дефекты мягких тканей закрыли с помощью донорского кожно-фасциального лоскута с ноги самого пациента.
Операцию проводили врачи Института травматологии и ортопедии под руководством зав.отделением травматологии и ортопедии № 3 Олега Носова и врача анестезиолога-реаниматолога Александра Таранюка.
