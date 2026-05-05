В Тамбовской области 12-летний мальчик погиб под колесами поезда

Инцидент произошел вечером 4 мая в Моршанске на станции 446 км (перегон Моршанск — Коршуновка). В СК уточнили, что поезд сбил мотоцикл на пешеходном переходе, не предназначенном для проезда автотранспорта. Начата доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК РФ).