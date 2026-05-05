Ветерану из Калининграда Петру Щиголю исполнилось 100 лет

Пётр Павлович родился 5 мая 1926 года в селе Голубевка Житомирской области. Родители погибли во время голодомора, дети воспитывались в детдоме. С началом войны Петра Щиголя с сестрой отправили к бабушке и дяде, но вскоре оккупировавшие село немцы угнали их в концлагерь в Германию. Дети смогли оттуда сбежать, и до конца войны они выживали в Германии.