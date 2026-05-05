Ветерану из Калининграда Петру Щиголю исполнилось 100 лет

Во вторник, 5 мая, вековой юбилей отмечает Пётр Павлович Щиголь, ветеран Великой Отечественной войны — несовершеннолетний узник. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Пётр Павлович родился 5 мая 1926 года в селе Голубевка Житомирской области. Родители погибли во время голодомора, дети воспитывались в детдоме. С началом войны Петра Щиголя с сестрой отправили к бабушке и дяде, но вскоре оккупировавшие село немцы угнали их в концлагерь в Германию. Дети смогли оттуда сбежать, и до конца войны они выживали в Германии.
После войны Пётр Павлович служил в Советской армии в 5-й дивизии миномётной роты. В 1951 году переехал в Нестеров, работал в Леспромхозе. Позднее перебрался в Калининград, где более 45 лет работал на судостроительном заводе «Янтарь» на разных должностях — такелажником, механиком и кранмейстером.
За добросовестный труд награждён медалью «Ветеран труда», имеет звания ветерана морского торгового порта и ветерана становления Калининградской области. Сейчас Пётр Павлович проживает в окружении родных и близких. У ветерана есть сын, трое внуков и восемь правнуков.