«Чистая классика»: российские артисты выступят в музыкальных школах Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости Крым. Российские артисты дадут концерты в музыкальных школах Крыма в рамках проекта «Чистая классика — молодым талантам новых регионов». Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Источник: РИА "Новости"

«С 7 по 15 мая Крым станет площадкой гастрольного тура проекта “Чистая классика — молодым талантам новых регионов”. В музыкальных школах состоятся концерты камерной музыки ансамбля “Чистая классика” для всех любителей классической музыки. Вход свободный», — сказано в сообщении.

В концертных программах прозвучат камерные и вокальные произведения Моцарта, Шуберта, Дворжака, Рахманинова в исполнении заслуженных артистов России Виктора Ямпольского, Виктора Козодова, Натальи Савиновой, Антона Кулапова, лауреатов всероссийских и международных конкурсов Ярослава Красникова и Николая Попова. Также в рамках проекта состоятся образовательные занятия для учащихся и преподавателей учреждений культуры.

Как уточняют организаторы, 7 мая мероприятия проекта стартуют в 14 часов на базе Симферопольской детской музыкальной школы № 1. 8 мая в 13 часов — в Ялтинской детской музыкальной школе имени Спендиарова. 11 числа в 13 часов — в Феодосийской музыкальной школе № 1, 12 мая в 13 часов — в Евпаторийской детской школе искусств.

«15 мая в 13 часов состоится заключительное мероприятие проекта — гала-концерт в Симферопольском музыкальном училище им. П. И. Чайковского. На сцене выступят 30 юных музыкантов из Донбасса и Крыма, отобранных по итогам мастер-классов», — проинформировали в пресс-службе.

Проект реализуется совместно с министерствами культуры Донецкой и Луганской Народных Республик и Крыма при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и ПАО «Банк ПСБ».

