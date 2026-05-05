Выставка «Куплю гараж. Калининград» покажет самое свободное пространство СССР

Калининградский музей «Дом китобоя» специализируется на ностальгии. Переступив его порог, зрители оказываются в типичной советской квартире, наполненной мебелью, посудой, книгами, смыслами и историями 60−80-х годов прошлого века. Нет, на стене здесь не только гитара, и не только пластинки Высоцкого можно послушать на проигрывателях, хотя и это тоже входит в обязательную программу. Все здесь гораздо глубже, и если все-таки есть главный герой экспозиции, то это время. Это оно подарило советскому человеку электропылесос «Уралец», ковры в ромбах, красные в белый горошек банки для хранения геркулеса и гречки, портативный телевизор «Юность» и много всякой всячины — полезной, нужной и — чего уж — очень стильной.

Источник: "Российская газета"

А еще подарило жизнелюбие и умение находить счастье в простых вещах.

А еще подарило жизнелюбие и умение находить счастье в простых вещах.

А из чего еще были сделаны счастливые советские люди? Куда они уносили все то, что не помещалось на антресолях и балконах? Где было можно найти главу семейства, если он пошел за хлебом и пропал…?

Музей «Дом китобоя» и Музей Транспорта Москвы объединились, чтобы рассказать жителям и гостям города о… гараже. Ранее выставка «Куплю гараж» проходила в столице в Музее Москвы (2023 г.) и в Санкт-Петербурге в пространстве Севкабель Порта (2024 г.). И вот теперь пришел черед столицы самого западного и одного из самых аутентичных регионов нашей страны.

«Еще 40−50 лет назад гараж был местом персональной свободы, для многих — первой частной собственностью», — говорит Оксана Бондаренко, директор Музея Транспорта Москвы. — В 1960−70-е годы счастливые обладатели личного автомобиля проводили здесь большую часть свободного времени — не только за ремонтом своих «ласточек», но и отдыхая, заводя новых друзей и хобби или запасая соленья и картошку на зиму. Так формировались целые сообщества, а вслед за ними и гаражная культура".

Новая выставка как раз исследует все грани этой культуры, которую, уверены кураторы, можно назвать феноменом государственного масштаба. Ни больше ни меньше.

Почему же все-таки выставка из столиц переехала в Калининград? Все просто. Доказано: начиная с 70-х годов автомобилей здесь было больше, чем в среднем по стране. «Просто потому что у людей было больше возможностей их приобрести, — считает сооснователь музея “Дом китобоя” Александр Быченко. — Моряки хорошо зарабатывали, военные хорошо зарабатывали, сюда привозили иномарки из-за границы. Поэтому и сама тема автомобилей, их ремонта и хранения была (и есть) важной и очень насущной для местных жителей».

Не будем раскрывать все смыслы выставки и ее архитектуру. Но все же заметим, что посетителей ждет не просто реконструкция гаража, а целый лабиринт, имитирующий «гаражные вселенные». Пространство поделено на тематические зоны с откликающимися названиями: «Для тех, кому положено», «Бесконечность перспективы», «Для тех, кому есть что хранить»…

А что с гаражами сегодня, не утратили ли они своей притягательности в век стоянок и парковок?

Устроители выставки предлагают неожиданный ответ на этот простой вопрос. Здесь считают, что нынче гаражи — это своеобразные семейные музеи, где часто хранятся предметы, «утратившие практическую ценность и покинувшие городские квартиры». Но — и вот тут самое интересное — за каждым из них стоит история.

Выставка заглядывает в эти «семейные музеи», а значит, в память нашего сердца.

Для посетителей «Куплю гараж. Калининград» откроется уже 13 мая.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
