Выставка «Куплю гараж. Калининград» покажет самое свободное пространство СССР

Калининградский музей «Дом китобоя» специализируется на ностальгии. Переступив его порог, зрители оказываются в типичной советской квартире, наполненной мебелью, посудой, книгами, смыслами и историями 60−80-х годов прошлого века. Нет, на стене здесь не только гитара, и не только пластинки Высоцкого можно послушать на проигрывателях, хотя и это тоже входит в обязательную программу. Все здесь гораздо глубже, и если все-таки есть главный герой экспозиции, то это время. Это оно подарило советскому человеку электропылесос «Уралец», ковры в ромбах, красные в белый горошек банки для хранения геркулеса и гречки, портативный телевизор «Юность» и много всякой всячины — полезной, нужной и — чего уж — очень стильной.