Какой сегодня праздник: День без домашних заданий

Международный день против диеты появился в 1992 году в Великобритании по инициативе феминистки и активистки Мэри Эванс Янг. Ее личная история легла в основу движения: в юности Мэри столкнулась с расстройством пищевого поведения и дискриминацией из‑за веса. После преодоления проблем со здоровьем она решила бороться с навязанными стандартами худобы и опасной «культурой диет». Официальный символ — голубая лента. Она символизирует: поддержку людей с расстройствами пищевого поведения, солидарность с теми, кто сталкивается с дискриминацией из‑за веса, и призыв к более гуманному отношению к телу. Ученые доказали, что жесткие диеты, предполагающие резкое сокращение калорий (на 20% и более), вызывают стресс для организма. Это повышает уровень кортизола, что может провоцировать накопление жировой ткани. А после завершения строгой диеты 80−95% людей набирают вес обратно, часто превышая исходный показатель.