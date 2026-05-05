Какой сегодня праздник: День без домашних заданий

День без домашних заданий отмечают 6 мая. Праздник был предложен супругами Томасом и Рут Рой. Их идея состояла в том, чтобы напомнить школьникам, родителям и учителям о важности отдыха и дать возможность отвлечься от учебной нагрузки и заняться другими полезными делами. Современные школьники испытывают значительную нагрузку: большой объем домашних заданий, дополнительные занятия и репетиторы, участие во внеучебных мероприятиях и олимпиадах. Регулярное отсутствие отдыха может привести к хронической усталости, снижению мотивации к учебе, стрессу и тревожности. День без домашних заданий — это напоминание о том, что отдых и свободное время так же важны для развития ребенка, как и учеба. Праздник помогает взглянуть на образование шире и найти баланс между занятиями и восстановлением сил.
Международный день против диеты появился в 1992 году в Великобритании по инициативе феминистки и активистки Мэри Эванс Янг. Ее личная история легла в основу движения: в юности Мэри столкнулась с расстройством пищевого поведения и дискриминацией из‑за веса. После преодоления проблем со здоровьем она решила бороться с навязанными стандартами худобы и опасной «культурой диет». Официальный символ — голубая лента. Она символизирует: поддержку людей с расстройствами пищевого поведения, солидарность с теми, кто сталкивается с дискриминацией из‑за веса, и призыв к более гуманному отношению к телу. Ученые доказали, что жесткие диеты, предполагающие резкое сокращение калорий (на 20% и более), вызывают стресс для организма. Это повышает уровень кортизола, что может провоцировать накопление жировой ткани. А после завершения строгой диеты 80−95% людей набирают вес обратно, часто превышая исходный показатель.
День напитков отмечают ежегодно 6 мая. Первые упоминания о празднике относятся к 1921 году. Тогда его отмечали, как День газированных напитков в бутылках. Со временем концепция расширилась: акцент сместился с конкретной категории напитков на все многообразие жидкостей для питья. Этот сдвиг отчасти связан с ростом интереса к здоровому образу жизни: сегодня в День напитков люди все чаще отдают предпочтение чистой воде, свежевыжатым сокам, смузи, травяным чаям и другим полезным вариантам вместо сладкой газировки. Между прочим, вода — самый важный напиток: без нее человек может прожить лишь 3−5 дней.