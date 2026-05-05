Школьники из Татарстана трижды завоевали золото на олимпиаде по физкультуре

Команда из Республики Татарстан взяла 3 золотые медали по итогам Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. Мероприятие было организовано по госпрограмме «Спорт России», сообщили в министерстве спорта региона.
Финальные испытания прошли в Ставрополе. Участники школьной олимпиады соревновались по нескольким направлениям. Они демонстрировали владение теорией физической культуры, знание гимнастических упражнений, прикладного многоборья. Кроме того, ребята проверяли силы в командных игровых видах спорта и в легкой атлетике. Помимо 3 золотых медалистов, в составе сборной Татарстана — 21 призер.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.