Алиханов: Для создания самолета с нуля нужно потратить более 20 лет

Глава Министерства промышленности и торговли России Антон Алиханов во вторник, 5 мая, заявил, что создание нового самолета с нуля, без опоры на существующие разработки, обычно занимает более 20 лет. Однако он добавил, что российская авиационная промышленность справилась с этой задачей менее чем за пять лет.
Министр отметил, что если у страны нет готовых решений для проектирования лайнера, таких как системы, двигатели и аэродинамика, то на разработку может уйти гораздо больше времени. Он привел пример японской компании Mitsubishi, чья попытка создать оригинальный самолет закончилась многомиллиардными убытками, а первый прототип даже не смог подняться в воздух.
— Российская авиационная промышленность справилась с задачей создания полностью импортозамещенного самолета менее чем за пять лет. То, что сделала наша авиационная промышленность, поистине уникально. Мы полностью заместили борт менее чем за пять лет, — передает слова Алиханова РИА Новости.
Между тем отечественные авиаперевозчики вынуждены корректировать полетные программы из-за дефицита воздушных судов. Согласно аналитическим данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, компании отдают предпочтение международным направлениям, считая их более доходными на фоне сложной экономической ситуации.