Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алиханов: Для создания самолета с нуля нужно потратить более 20 лет

Глава Министерства промышленности и торговли России Антон Алиханов во вторник, 5 мая, заявил, что создание нового самолета с нуля, без опоры на существующие разработки, обычно занимает более 20 лет. Однако он добавил, что российская авиационная промышленность справилась с этой задачей менее чем за пять лет.

Глава Министерства промышленности и торговли России Антон Алиханов во вторник, 5 мая, заявил, что создание нового самолета с нуля, без опоры на существующие разработки, обычно занимает более 20 лет. Однако он добавил, что российская авиационная промышленность справилась с этой задачей менее чем за пять лет.

Министр отметил, что если у страны нет готовых решений для проектирования лайнера, таких как системы, двигатели и аэродинамика, то на разработку может уйти гораздо больше времени. Он привел пример японской компании Mitsubishi, чья попытка создать оригинальный самолет закончилась многомиллиардными убытками, а первый прототип даже не смог подняться в воздух.

— Российская авиационная промышленность справилась с задачей создания полностью импортозамещенного самолета менее чем за пять лет. То, что сделала наша авиационная промышленность, поистине уникально. Мы полностью заместили борт менее чем за пять лет, — передает слова Алиханова РИА Новости.

Между тем отечественные авиаперевозчики вынуждены корректировать полетные программы из-за дефицита воздушных судов. Согласно аналитическим данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, компании отдают предпочтение международным направлениям, считая их более доходными на фоне сложной экономической ситуации.

Узнать больше по теме
Антон Алиханов: биография самого молодого губернатора в современной России и главы Минпромторга
Главное из биографии министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. В 30 лет чиновник стал губернатором Калининградской области, еще через восемь он возглавил министерство. Политик не стесняется говорить о семье, работе, детстве и своем непростом прошлом.
Читать дальше