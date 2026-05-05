Судью осудят в Нижегородской области за неправосудный приговор

По мнению следствия, он вынес наказание фигуранту ниже низшего предела по просьбе коллег.

Источник: Комсомольская правда

Уголовное дело в отношении судьи Краснослободского районного суда Республики Мордовия рассмотрят в Починковском районном суде Нижегородской области. Его обвиняют в вынесении заведомо неправосудного приговора, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

По версии обвинения, судья рассматривал дело о ДТП, совершенном водителем в состоянии опьянения и повлекшем смерть человека (пункт «а» части 4 статьи 264 УК РФ). Вместо реального наказания для фигуранта судья незаконно применил статью 64 УК РФ и назначил виновному наказание ниже низшего — всего два года колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на тот же срок.

Следствие полагает, что руководствовался он при этом не законом, а личной просьбой других представителей судейского сообщества. О дате первого заседания объявят дополнительно.