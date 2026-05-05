Нижегородский аэропорт принимает авиарейсы до Москвы

Нижегородский аэропорт им. В. П. Чкалова принимает рейсы до Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Это связано с временными ограничениями, которые ввели в московских аэропортах. Аэропорт Чкалов действует в качестве главного запасного аэропорта московского авиаузла.
Сейчас принято 15 самолетов. По решению экипажей, пассажиры ожидают на бортах или в терминале. С ними взаимодействуют представители авиакомпаний, дают еду и напитки.
Службы аэропорта перешли на усиленный режим работы. Для удобства пассажиров работают питьевые фонтанчики. В случае необходимости сотрудники воздушной гавани установят кулеры с питьевой водой, пуфы и матрасы.
Ранее сообщалось, что нижегородский аэропорт возобновил работу после ограничений.