Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский аэропорт принимает авиарейсы до Москвы

Это связано с временными ограничениями, которые ввели в московских аэропортах.

Нижегородский аэропорт им. В. П. Чкалова принимает рейсы до Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Это связано с временными ограничениями, которые ввели в московских аэропортах. Аэропорт Чкалов действует в качестве главного запасного аэропорта московского авиаузла.

Сейчас принято 15 самолетов. По решению экипажей, пассажиры ожидают на бортах или в терминале. С ними взаимодействуют представители авиакомпаний, дают еду и напитки.

Службы аэропорта перешли на усиленный режим работы. Для удобства пассажиров работают питьевые фонтанчики. В случае необходимости сотрудники воздушной гавани установят кулеры с питьевой водой, пуфы и матрасы.

Ранее сообщалось, что нижегородский аэропорт возобновил работу после ограничений.