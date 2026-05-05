Больница в Миякинском районе Башкирии получила новое медоборудование

Современный переносной прикроватный монитор реаниматолога и анестезиолога поступил в распоряжение Миякинской центральной районной больницы (ЦРБ) в Республике Башкортостан, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Оборудование приобрели в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Многофункциональное устройство предназначено для мониторинга жизненно важных показателей пациентов при оказании им экстренной помощи, а также во время анестезии и в постоперационный период. Использовать его будут и при наблюдении за тяжелобольными.
"Новое оборудование — это важный шаг к повышению уровня медицинской помощи в районе. Современный монитор позволит нам еще более оперативно реагировать на изменения состояния пациентов, обеспечит безопасность при проведении анестезии и расширит наши возможности в оказании экстренной и плановой помощи. Мы благодарны за поддержку и уверены, что это оборудование поможет спасти еще больше жизней, — отметил главный врач Миякинской ЦРБ Ильшат Гилемзянов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.