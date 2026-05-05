Королева Камилла отказалась носить брошь, подаренную Меланией Трамп

Как сообщает издание Express, Камилла была в этой броши во время официальной встречи с Дональдом и Меланией Трамп в Белом доме, а также на церемонии прощания. Однако позже, во время визита на Арлингтонское национальное кладбище, королева заменила брошь на другое украшение — изделие Cartier с символикой флагов Великобритании и США. Это же украшение она носила при прибытии на военную базу Joint Base Andrews.