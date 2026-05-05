Королева Камилла отказалась носить брошь, подаренную Меланией Трамп

Королева Камилла перестала носить брошь Tiffany Co., которую ей подарила первая леди США Мелания Трамп во время визита в Соединенные Штаты. Украшение стоимостью около 40,7 тысячи долларов она сняла сразу после выхода из Белого дома, сообщают британские СМИ.
Как сообщает издание Express, Камилла была в этой броши во время официальной встречи с Дональдом и Меланией Трамп в Белом доме, а также на церемонии прощания. Однако позже, во время визита на Арлингтонское национальное кладбище, королева заменила брошь на другое украшение — изделие Cartier с символикой флагов Великобритании и США. Это же украшение она носила при прибытии на военную базу Joint Base Andrews.
Оценочная стоимость подаренной броши составляет около 40,7 тысячи долларов. В ответ на подарок Камилла вручила Мелании Трамп сумку от бренда Anya Hindmarch и серебряную чашу с эмалью, созданную художницей Карой Мерфи.
Во время того же визита король Карл III подарил Дональду Трампу колокол с британской подлодки времен Второй мировой войны HMS Trump на государственном ужине в Белом доме.
Официальных комментариев от Букингемского дворца или представителей США по поводу смены украшения не поступало.
27 апреля король Карл III и королева Камилла прибыли на базу Эндрюс, где начали свой визит по случаю 250-летия независимости США. Поездка проходила на фоне обострения отношений между странами.