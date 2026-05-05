Королева Камилла отказалась носить брошь, подаренную Меланией Трамп

Королева Камилла перестала носить брошь Tiffany Co., которую ей подарила первая леди США Мелания Трамп во время визита в Соединенные Штаты. Украшение стоимостью около 40,7 тысячи долларов она сняла сразу после выхода из Белого дома, сообщают британские СМИ.

Королева Камилла перестала носить брошь Tiffany Co., которую ей подарила первая леди США Мелания Трамп во время визита в Соединенные Штаты. Украшение стоимостью около 40,7 тысячи долларов она сняла сразу после выхода из Белого дома, сообщают британские СМИ.

Как сообщает издание Express, Камилла была в этой броши во время официальной встречи с Дональдом и Меланией Трамп в Белом доме, а также на церемонии прощания. Однако позже, во время визита на Арлингтонское национальное кладбище, королева заменила брошь на другое украшение — изделие Cartier с символикой флагов Великобритании и США. Это же украшение она носила при прибытии на военную базу Joint Base Andrews.

Оценочная стоимость подаренной броши составляет около 40,7 тысячи долларов. В ответ на подарок Камилла вручила Мелании Трамп сумку от бренда Anya Hindmarch и серебряную чашу с эмалью, созданную художницей Карой Мерфи.

Во время того же визита король Карл III подарил Дональду Трампу колокол с британской подлодки времен Второй мировой войны HMS Trump на государственном ужине в Белом доме.

Официальных комментариев от Букингемского дворца или представителей США по поводу смены украшения не поступало.

27 апреля король Карл III и королева Камилла прибыли на базу Эндрюс, где начали свой визит по случаю 250-летия независимости США. Поездка проходила на фоне обострения отношений между странами.

