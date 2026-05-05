У индейцев выявили уникальные вариации ДНК, связанные с окультуриванием картофеля

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Генетики выяснили, что переход на диету из картофеля привел к тому, что в ДНК коренных индейских народов Перу появились дополнительные копии гена AMY1, связанного с расщеплением крахмала. Это говорит в пользу популярной эволюционной теории о постепенной генетической адаптации популяций людей к употребляемой ими пище, сообщила пресс-служба американского Университета штата Нью-Йорк в Буффало.
«Биологи давно подозревали, что в геномах представителей разных групп людей присутствуют адаптации для характерной для них диеты, однако до настоящего времени нам не удавалось найти однозначных свидетельств в пользу данной гипотезы. Вполне возможно, что в будущем мы будем персонализировать наши диеты, опираясь на особенности структуры нашей ДНК», — заявил профессор Университета штата Нью-Йорк в Буффало (США) Омер Гекчюмен, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Исследователи совершили это открытие в рамках проекта по изучению вариаций в структуре гена AMY1, отвечающего за сборку молекул амилазы — одного из ключевых ферментов слюны, расщепляющего крахмал и другие полисахариды. Геном разных индивидов содержит в себе от двух до двух десятков копий данного участка ДНК, что существенным образом влияет на метаболизм и способность организма переваривать и усваивать крахмал.
Для раскрытия возможных диетических причин появления различий в числе копий гена AMY1 генетики расшифровали структуру генома 3,7 тыс. человек, относящихся к 85 разным популяциям и проживающим на всех континентах мира кроме Антарктиды. В их число, помимо разных европейских, азиатских и африканских народов, вошло несколько десятков представителей народов кечуа, населяющих Анды, а также других коренных индейских народов Нового Света.
Когда ученые начали сравнивать структуру геномов этих этносов, они заметили, что в ДНК у всех андских народов присутствовало порядка 10 копий гена AMY1, тогда как у проживающих в Мексике индейцев майя их число было в среднем на четыре меньше. Последующий анализ структуры их генома показал, что предки народов Перу на протяжении последних 10 тыс. лет прошли через мощное эволюционное давление, которое толкало их в сторону увеличения числа копий гена AMY1.
Как отмечают ученые, время начала этого естественного отбора совпадает с началом окультуривания картофеля в горных регионах Южной Америки. Это свидетельствует в пользу наличия прямой связи между этими изменениями в структуре генома индейцев и переменами в их диете, что подтверждает теорию о постепенной генетической адаптации популяций людей к употребляемой ими пище, подытожили ученые.
О картофеле.
По текущим представлениям генетиков и историков, картофель был впервые окультурен около 9−10 тыс. лет назад древними индейскими народами, проживающими на территории современного Перу и сопредельных южноамериканских стран. Он предположительно появился в результате скрещивания томатов с пока неизвестным видом пасленовых растений, что привело к появлению у их гибрида способности к формированию корнеплодов и запасанию огромных количеств калорий в клубнях в виде крахмала.