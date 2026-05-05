Как не лишиться урожая из-за грязной теплицы

Весенняя подготовка теплицы — это фундамент будущего урожая. Именно в первые тёплые месяцы важно правильно очистить и обеззаразить укрытие, чтобы растения не болели и радовали плодами. Эксперт-цветовод Анастасия Осипова делится пошаговым руководством по мытью и дезинфекции теплиц.

Мытьё теплицы: чистота ради света.

Первый и обязательный этап — тщательное мытьё. Грязь на стенках существенно снижает светопропускание, а значит, растения будут получать меньше солнца. Анастасия Осипова рекомендует мыть теплицу и изнутри, и снаружи.

Для этого эксперт советует использовать:

· Мыльный раствор. Лучше всего взять хозяйственное мыло (72%), натереть его на тёрке и растворить в тёплой воде. Для усиления эффекта Анастасия советует добавить 2 столовые ложки соды.

· Специализированные средства, предназначенные именно для поликарбоната и стекла.

Анастасия Осипова подчёркивает несколько важных правил:

«Использовать тёплую воду; мыть мягкой губкой или салфеткой из микрофибры, избегать жёстких щёток и абразивных средств, чтобы не поцарапать покрытие; не применять мойку высокого давления для стеклянных и плёночных теплиц; после нанесения средства тщательно смывать его чистой водой».

Дезинфекция: уничтожение болезней.

Следующий шаг, который нельзя пропускать, — дезинфекция. Её необходимо проводить за 2−3 недели до высадки рассады. Как отмечает эксперт, это помогает уничтожить грибки, бактерии и вредителей, которые перезимовали в конструкции.

Анастасия Осипова выделяет три основных метода дезинфекции:

1. Химический. Опрыскивание раствором медного купороса (100 г на 10 л воды), хлорной извести или специализированными препаратами, например, «Фармайод» или «Виркон-С».

2. Биологический. Использование препаратов с эффективными микроорганизмами (ЭМ-препараты, «Триходермин») строго по инструкции.

3. Прожигание серной шашкой. Этот метод эффективен против грибков, бактерий и насекомых. Однако эксперт предупреждает о важном нюансе:

«Токсично для растений, поэтому применяют до их посадки. После обработки требуется тщательное проветривание минимум 2−3 дня».

Следуя этим несложным, но важным рекомендациям Анастасии Осиповой, вы сможете подготовить теплицу к сезону правильно и избежать многих проблем с рассадой.