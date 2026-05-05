Производитель картона из Ленобласти оптимизировал работу

Предприятие «МФЦ Выборг лес» Ленинградской области внедрило инструменты бережливого производства 3 месяца назад по федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Уже получены первые результаты, сообщили в комитете экономического развития и инвестиционной деятельности региона.
Для улучшений выбран пилотный поток — производство технологической щепы из баланса леса. Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) и команда предприятия уже получили первые промежуточные результаты: устранены простои из-за смерзаемости щепы и сокращены простои в ожидании автомобилей в течение смены.
В настоящее время команда работает над увеличением выработки. А в ближайшие три месяца эксперты по бережливым технологиям продолжат работать непосредственно на площадке. После этого предприятие получит 2,5 года консультационной поддержки для закрепления и масштабирования результатов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.