У кремля в Нижнем Новгороде появились скульптуры олененка НиНо и дятла Гора

Скульптуры официальных талисманов Нижегородской области — олененка НиНо и дятла Гора — установили у стен Нижегородского кремля, сообщили в пресс-службе правительства региона. Инициатива реализована в ходе национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Дятел Гор — миниатюрная металлическая скульптура — установлен на ограждении смотровой площадки на Кремлевском бульваре, у Северной башни. Под скульптурой размещена табличка с QR-кодом, по которому можно познакомиться с легендой о духе-хранителе, оберегающем город уже девятый век.
Скульптура олененка НиНо расположена на территории Кремля. Она изображает любознательного зверька с лупой, «изучающего» макет старинного Нижнего Новгорода. Этот образ символизирует стремление к знаниям, развитию и движению вперед.
«Наши талисманы стали неотъемлемой частью культурного кода региона. Новые скульптуры — это шаг к тому, чтобы знакомство с историей и культурой края было доступным, увлекательным и запоминающимся. Уверен, они станут точкой притяжения, где гостям и жителям захочется сделать фото на память», — отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.
Талисманы были выбраны в 2020 году в ходе народного голосования в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода. Эскизы Никиты Киселева набрали 32,9% голосов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.