Команда Красноярского края взяла 83 награды на соревнованиях профессионалов

Команда Красноярского края завоевала 83 награды на итоговом этапе чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», который проходит в ходе реализации федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в региональном министерстве образования.
Жители региона приняли участие в соревнованиях по 119 компетенциям в основной возрастной категории и по 40 компетенциям среди юниоров. 167 студентов и школьников региона демонстрировали мастерство на площадках 28 субъектов РФ. Красноярский край также стал одним из 31 региона — соорганизатора межрегиональных соревнований. В копилке команды — 13 золотых, 16 серебряных, 6 бронзовых медалей и 48 медальонов «За профессионализм».
В числе лидеров — компетенции «Преподавание музыки в школе», «Проектировщик индивидуальной финансовой траектории», «Огранка ювелирных вставок», «Машинист компрессорных и насосных установок», «Управление экскаватором», «Цифровое земледелие» и другие.
Финальные соревнования чемпионата «Профессионалы» пройдут в Нижнем Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге. Команда Красноярского края будет соревноваться по 20 компетенциям — от «Технологии моды» до «Автоматизации бизнес-процессов организации».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.