Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Точно не буду больше»: Гуф прокомментировал отмену приговора по делу о драке

Рэпер Гуф порадовался отмене приговора по делу о драке в бане.

Источник: Комсомольская правда

Рэпер Гуф (Алексей Долматов. — Прим.ред.) впервые высказался об отмене приговора по резонансному делу о драке в бане. Артист признался, что очень рад такому развитию событий и пообещал больше никогда не связываться с уличными конфликтами. Этим он поделился в беседе с Super.

«Конечно рад такому исходу. Надеялся, но до последнего не верил. Решил, что драться на улице я точно не буду больше. И с прямыми эфирами подзавяжу», — уточнил артист.

Напомним, что речь идет об инциденте, произошедшем в октябре 2024 года в Апрелевке. Тогда Гуф вместе с приятелями арендовал баню, после чего у него возник конфликт с братом управляющей заведения, который оказался сотрудником ППС. Причиной разногласий стала неоплаченная часть аренды, а также обвинения в мелком хулиганстве и попытке отобрать телефон у потерпевшего.

Сам рэпер ранее отрицал, что кого-то бил или грабил. Несмотря на это, в феврале текущего года суд признал его виновным и приговорил к одному году лишения свободы условно. Теперь же приговор был отменен.