«Точно не буду больше»: Гуф прокомментировал отмену приговора по делу о драке

Рэпер Гуф (Алексей Долматов. — Прим.ред.) впервые высказался об отмене приговора по резонансному делу о драке в бане. Артист признался, что очень рад такому развитию событий и пообещал больше никогда не связываться с уличными конфликтами. Этим он поделился в беседе с Super.
«Конечно рад такому исходу. Надеялся, но до последнего не верил. Решил, что драться на улице я точно не буду больше. И с прямыми эфирами подзавяжу», — уточнил артист.
Напомним, что речь идет об инциденте, произошедшем в октябре 2024 года в Апрелевке. Тогда Гуф вместе с приятелями арендовал баню, после чего у него возник конфликт с братом управляющей заведения, который оказался сотрудником ППС. Причиной разногласий стала неоплаченная часть аренды, а также обвинения в мелком хулиганстве и попытке отобрать телефон у потерпевшего.
Сам рэпер ранее отрицал, что кого-то бил или грабил. Несмотря на это, в феврале текущего года суд признал его виновным и приговорил к одному году лишения свободы условно. Теперь же приговор был отменен.