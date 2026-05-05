Ведро урожая, если соблюсти эти советы

Весенняя обработка сада — это залог здорового роста деревьев и обильного урожая. Важно не пропустить ключевые этапы и вовремя применить нужные средства. Эксперт-цветовод Анастасия Осипова подробно рассказывает, как и чем обрабатывать плодовые деревья весной, чтобы защитить их от вредителей и болезней.
Подготовка почвы.
Прежде чем приступить к обработке деревьев, эксперт советует уделить внимание почве. Анастасия Осипова рекомендует:
«Вносят перегной/компост (1 ведро на 1 м²), древесную золу, биогумус; при необходимости проводят раскисление доломитовой мукой, известью-пушонкой или древесной золой».
Этапы обработки деревьев весной.
Как отмечает Анастасия Осипова, весенняя обработка направлена на уничтожение зимующих вредителей и профилактику болезней. Эксперт выделяет четыре ключевых этапа.
1. До распускания почек («по голому дереву»).
На этом этапе проводят санитарную очистку. Анастасия советует осмотреть деревья, удалить сломанные и омертвевшие ветки, очистить стволы от потрескавшейся коры, лишайников и налёта. Также необходимо провести побелку (если не сделали это осенью) и обработать раны 1% раствором медного купороса и садовым варом. Кроме того, используют препараты для борьбы с зимующими стадиями вредителей.
2. По зелёному конусу (почки набухли, но листья ещё не раскрылись).
В этот период, по словам эксперта, применяют бордоскую жидкость для защиты от парши и других болезней, а также инсектициды против долгоносиков.
3. По розовому бутону (перед цветением).
Анастасия Осипова рекомендует на этом этапе использовать препараты против гусениц и листовёрток, отдавая предпочтение щадящим средствам, чтобы не навредить насекомым-опылителям.
4. После цветения.
Здесь применяют средства для защиты от монилиоза и других заболеваний, чередуя биопрепараты и мягкие народные средства.
Средства для обработки.
Эксперт выделяет основные препараты для весенней обработки сада:
· Медный купорос — против парши, монилиоза, пятнистостей.
· Железный купорос — против мхов и лишайников, насыщает почву железом.
· Бордоская смесь — универсальный вариант для первой обработки, защищает от парши, монилиоза и других болезней.
· Фунгициды — против грибковых болезней.
· Инсектициды — против тли, клещей и других насекомых.
Правила обработки.
Анастасия Осипова подчёркивает важные условия, которые необходимо соблюдать при опрыскивании деревьев:
«Проводят в сухую и безветренную погоду, утром или вечером».
Следуя этим рекомендациям эксперта, вы сможете правильно обработать сад весной и защитить деревья от вредителей и болезней на весь сезон.