Ведро урожая, если соблюсти эти советы

Весенняя обработка сада — это залог здорового роста деревьев и обильного урожая. Важно не пропустить ключевые этапы и вовремя применить нужные средства. Эксперт-цветовод Анастасия Осипова подробно рассказывает, как и чем обрабатывать плодовые деревья весной, чтобы защитить их от вредителей и болезней.

Подготовка почвы.

Прежде чем приступить к обработке деревьев, эксперт советует уделить внимание почве. Анастасия Осипова рекомендует:

«Вносят перегной/компост (1 ведро на 1 м²), древесную золу, биогумус; при необходимости проводят раскисление доломитовой мукой, известью-пушонкой или древесной золой».

Этапы обработки деревьев весной.

Как отмечает Анастасия Осипова, весенняя обработка направлена на уничтожение зимующих вредителей и профилактику болезней. Эксперт выделяет четыре ключевых этапа.

1. До распускания почек («по голому дереву»).

На этом этапе проводят санитарную очистку. Анастасия советует осмотреть деревья, удалить сломанные и омертвевшие ветки, очистить стволы от потрескавшейся коры, лишайников и налёта. Также необходимо провести побелку (если не сделали это осенью) и обработать раны 1% раствором медного купороса и садовым варом. Кроме того, используют препараты для борьбы с зимующими стадиями вредителей.

2. По зелёному конусу (почки набухли, но листья ещё не раскрылись).

В этот период, по словам эксперта, применяют бордоскую жидкость для защиты от парши и других болезней, а также инсектициды против долгоносиков.

3. По розовому бутону (перед цветением).

Анастасия Осипова рекомендует на этом этапе использовать препараты против гусениц и листовёрток, отдавая предпочтение щадящим средствам, чтобы не навредить насекомым-опылителям.

4. После цветения.

Здесь применяют средства для защиты от монилиоза и других заболеваний, чередуя биопрепараты и мягкие народные средства.

Средства для обработки.

Эксперт выделяет основные препараты для весенней обработки сада:

· Медный купорос — против парши, монилиоза, пятнистостей.

· Железный купорос — против мхов и лишайников, насыщает почву железом.

· Бордоская смесь — универсальный вариант для первой обработки, защищает от парши, монилиоза и других болезней.

· Фунгициды — против грибковых болезней.

· Инсектициды — против тли, клещей и других насекомых.

Правила обработки.

Анастасия Осипова подчёркивает важные условия, которые необходимо соблюдать при опрыскивании деревьев:

«Проводят в сухую и безветренную погоду, утром или вечером».

Следуя этим рекомендациям эксперта, вы сможете правильно обработать сад весной и защитить деревья от вредителей и болезней на весь сезон.