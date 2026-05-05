Школьники из кузбасской Юрги познакомились с профессией пожарного-спасателя

Ученики 2-го класса юргинской школы № 6 посетили с экскурсией 10-й пожарно-спасательный отряд Главного управления МЧС России по Кузбассу, сообщили в администрации города. Проведение таких профориентационных мероприятий отвечает целям нацпроекта «Молодёжь и дети».
Во время экскурсии школьникам рассказали о работе пожарных. Кроме того, им продемонстрировали технику и снаряжение. Также дети получили памятки с правилами пожарной безопасности.
«Такие встречи помогают детям понять, как важно соблюдать правила пожарной безопасности и ценить труд спасателей. Может быть, кто-то из ребят уже сейчас сделает выбор в пользу профессии», — сказала руководитель нештатной пресс-группы отряда Инна Маёрова.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.