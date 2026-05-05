На Ставрополье произвели около двух тысяч тонн модифицированного крахмала

Единственный в крае завод по его производству находится в Петровском округе.

Около 2 тысяч тонн модифицированного крахмала произвели в Ставропольском крае в первом квартале 2026 года, что соответствует целям нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в правительстве региона.

Модифицированный крахмал — критически важный ферментный препарат, входящий в утвержденный Президентом России список товаров, обеспечивающих продовольственный суверенитет страны. Эту пищевую добавку получают при обработке натурального крахмала и используют в пищевой, строительной, нефтехимической и других отраслях промышленности. Единственный в крае завод по производству модифицированного крахмала находится в Петровском округе.

Всего произвели 1871 тонну модифицированного крахмала. Это позволило выполнить целевой показатель на 100%.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.