На Ставрополье произвели около двух тысяч тонн модифицированного крахмала

Около 2 тысяч тонн модифицированного крахмала произвели в Ставропольском крае в первом квартале 2026 года, что соответствует целям нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в правительстве региона.
Модифицированный крахмал — критически важный ферментный препарат, входящий в утвержденный Президентом России список товаров, обеспечивающих продовольственный суверенитет страны. Эту пищевую добавку получают при обработке натурального крахмала и используют в пищевой, строительной, нефтехимической и других отраслях промышленности. Единственный в крае завод по производству модифицированного крахмала находится в Петровском округе.
Всего произвели 1871 тонну модифицированного крахмала. Это позволило выполнить целевой показатель на 100%.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.