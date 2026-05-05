Пришелец из Атлантики: Новый вид краба добрался до Азова

В Азовском море выявлен чужеродный вид — это грязевой краб Eurypanopeus depressus, обитавший ранее только у американских берегов Атлантического океана и в западной акватории Черного моря.
Открытие сделала группа исследователей Института биологии южных морей имени Александра Ковалевского и Института океанологии имени Петра Ширшова.
Из-за небольших размеров ширина панциря варьируется от 9,7 до 34,8 миллиметра, крабы-вселенцы не являются промысловым видом и не употребляются в пищу.
Как следует из публикации в «Российском журнале биологических инвазий», впервые этого краба ученые встретили в 2019 году в районе Керченского пролива.
За пять лет биологи провели генетический анализ отловленных особей, выяснили детали распространения и морфологические черты популяции, локализовали места ее обитания, описали наиболее вероятные направления дальнейшей миграции, а также определили, какое место занимает этот вид-вселенец в природных сообществах и насколько он важен для фауны региона.
В ходе полевых работ были обследованы береговые зоны Караларского заказника, Казантипского заповедника, Керченского пролива (у Аршинцевской косы) и Таманского залива. Исследователям удалось обнаружить 67 экземпляров, форма панциря и окраска которых отличались от других видов крабов.
Как отметил соавтор научной статьи, кандидат биологических наук Виталий Тимофеев, являясь активными хищниками, крабы-вселенцы зачастую влияют на структуру местных сообществ и даже способны изменить процессы жизнедеятельности аборигенных видов.
«Грязевой краб может оказаться одновременно и полезным для рыбной промышленности в качестве источника пищи для ряда бентосных и пелагических промысловых рыб, и потенциально вредоносным, способствуя сокращению численности таких видов двустворчатых моллюсков, как Mytilus galloprovincialis и Mytilaster lineatus», — считает ученый.
По мнению ученых РАН, пока рано делать выводы о возможной экологической угрозе со стороны вселения Eurypanopeus depressus для природы Азовского региона. Чтобы понять последствия, нужны длительные наблюдения: обычно они проявляются только тогда, когда чужеродный вид полностью адаптируется к новым условиям.