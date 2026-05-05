Воронежская типография увеличит производство этикеток

Внедрять бережливые технологии компания будет при поддержке регионального центра компетенций.

ООО «Типография Рубикон» из Воронежа внедрит бережливые технологии для производства этикеток и упаковок, чтобы сократить затраты и увеличить производительность минимум на 5%, сообщили в Региональном центре компетенций (РЦК) Воронежской области. Работа соответствует целям федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Компания пройдет несколько этапов: обучение, диагностику, внедрение бережливого производства. Эксперты РЦК проанализируют полный цикл производства: от разработки макета до отгрузки готовой продукции, выберут пилотный поток для улучшений и определят векторы развития.

Как отметил руководитель проекта РЦК Кирилл Дивотченко, внедрение методики бережливого производства поможет повысить ценность продукции для потребителя и одновременно минимизировать усилия компании за счет устранения потерь — например, эффективно организовать рабочие зоны и упорядочить хранение материалов, чтобы сократить время на поиск и ускорить сбор заказов.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.