Платоновфест-2026: На какие спектакли еще можно успеть

Международный арт-форум откроется в Воронеже 30 мая. В течение месяца на XV Платоновском фестивале пройдут десятки событий с участием актеров и музыкантов из пяти стран. На многие мероприятия билетов уже нет, но «РГ» нашла пять спектаклей, на которые еще остались свободные места.
Вариант номер один — «Повести Пушкина» от столичного театра имени Е. Вахтангова. Его главный режиссер Анатолий Шульев создал фантазию по «Повестям Белкина», сделав акцент на совпадениях, знаках судьбы и роли его величества Случая. За три часа на сцене проносятся «весна, лето, осень, зима… и снова весна» (постановщик сознательно дал частям спектакля подзаголовки, которые складываются в название известного фильма), герои стреляются на дуэлях и бредут через метель.
«Даже когда наступает самое темное… время жизни, надо чуть-чуть подождать утра, весны — и за смертью снова жизнь начнется», — пояснил Шульев основную мысль этой работы, в которой заняты и возрастные, и юные члены труппы.
Вариант два — танцевальная драма «До поезда осталось» по мотивам «Анны Карениной» со звездными солистами в главных партиях. Анну играет экс-прима Мариинки Дарья Павленко, Вронского — премьер Большого театра Владислав Лантратов. Постановщик — хореограф из Беларуси Ольга Лабовкина, которая много работала в России и Европе.
Как отметила режиссер и создатель театральной компании 2sisters (Москва) Ирина Михеева, средствами танца и перформанса здесь исследуется внутренний разлом Карениной — «этот мучительный путь “туда-сюда” между двумя мирами: трепетным и живым миром Вронского и скованным, “фарфоровым” миром, в котором остался Сережа. Ни один из них не становится для нее домом, и именно в этом противоречии рождается ее трагедия. Мы сознательно уходим от буквальности: вместо слов здесь тело, вместо декораций — метафоричные образы».
Вариант три — «Невесомая», спектакль о противоречивых отношениях в паре от гостей из Колумбии. Драматург и режиссер Каролина Родригес создала историю двух молодых людей, Билла и Алисы, совместную жизнь которых постоянно сопровождает кто-то третий — невидимый, неосязаемый, но властный. «Я притворялась, что все хорошо, но внутри чувствовала себя самой большой неудачницей в мире», — признается героиня пьесы.
С театром Латинской Америки воронежцы знакомились на Платоновском фестивале и в прошлые годы, оценив сочетание «системы Станиславского» и психологизма с характерной экспрессией.
Вариант четыре — «Фро» в постановке Филиппа Гуревича. В столице Черноземья ранее показывали другую работу этого режиссера — «Василиссу» (РАМТ) в стилистике веселого славянского хоррора. Спектакль по, возможно, самому популярному рассказу Андрея Платонова о женщине, которая тоскует без уехавшего на «великую стройку» мужа, Гуревич поставил в Краснодаре с подзаголовком «Песнь о расставании». Вокруг Фроси трудятся и развлекаются люди, нашедшие свое призвание, а сама она мечется, чувствуя, что ее дело — не работа и не танцы в клубе.
Вариант номер пять — «Цветок на земле», экспериментальный проект «Общества любителей одного узкоколейного паровоза» из Сергиева Посада. Артисты-кукольники из Москвы, Санкт-Петербурга и Иванова объединились, чтобы передать публике философию Платонова. Вслед за писателем они отражают абсурд и поэзию реальности, в которой сочетается несочетаемое, и ищут главные смыслы. В постановке используются необычные машины и звуки, а идти она в Воронеже будет не на привычной театральной площадке, а в гулком лофте.
