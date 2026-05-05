Условные сроки назначили подрядчикам благоустройства парка в Тамбовской области

Суд вынес приговор по уголовному делу о хищении более 3,6 млн руб. при благоустройстве парка культуры и отдыха города Котовска Тамбовской области. Двоим жителям региона назначили условные сроки — три и четыре года. Удовлетворен гражданский иск о взыскании с фигурантов суммы материального ущерба. Об этом 5 мая рассказали в региональной прокуратуре.